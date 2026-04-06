Keep It Low Festival: bestätigt Slomosa, Belzebong, Hällas, Thronehammer & viele weitere neue Bandnamen für 2026

Das Keep It Low Festival dreht für 2026 weiter auf und legt die nächste Bandwelle nach. Am 9. und 10. Oktober verwandelt sich das Backstage München erneut in einen Treffpunkt der Stoner Rock, Doom und Psychedelic-Gemeinde.

Neu im Line-Up sind die norwegischen Desert-Rock-Überflieger Slomosa, die Prog-Rocker Hällas und die polnischen Fuzz-Veteranen BelzebonG. Dazu kommen psychedelische Trips von Mondo Drag, die massive Doom-Wucht von Thronehammer und Classic Doom-Sounds von Early Moods. Komplettiert wird die aktuelle Line-Up-Ankündigung von Coltaine (Post-Metal mit Atmosphäre), Beehoover und ihrem rohen, basslastigen Heavy Rock und The Delayed, die ihren dreckigen Fuzz-Sound direkt auf die Bühne bringen.

Präsentiert von Sound Of Liberation (Desertfest Berlin, Up In Smoke u.v.m), bleibt das Keep It Low mit zwei Bühnen und einem stetig wachsenden Line-Up auch 2026 ein Pflichttermin für die Heavy-Underground-Szene!

Tickets sind hier erhältlich: https://tickets.soundofliberation.com

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