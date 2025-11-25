Amon Amarth: kündigen die „The Allfather Awakens“-Headline-Tour 2026 in UK und Europa an

Macht eure Ruder bereit, denn der Allvater erwacht!

Die schwedischen Viking-Metal-Titanen Amon Amarth brechen im Herbst 2026 zu einer monumentalen Live-Offensive auf, mit der sie Großbritannien und Europa im Sturm erobern werden. Die rein schwedische Invasion wird von der aufstrebenden Death-Metal-Macht Orbit Culture und den legendären Melodic-Death-Metallern Soilwork flankiert – gemeinsam entfesseln sie die volle Wucht der The Allfather Awakens Tour!

Nach einem triumphalen Sommer auf hoher See – mit Auftritten an der Seite von Slayer in Cardiff und London sowie einer US-Tour mit Pantera – kehren Amon Amarth mit einer vollkommen neuen, spektakulären Bühnenproduktion zurück: Die treue Gefolgschaft erwartet eine Produktion voller Ritual und Feuer, getragen von einem erweiterten Bühnen-Set, das selbst die größten Hallen erzittern lässt.

Der Feldzug beginnt am 9. Oktober in Manchester und ab dem 13. Oktober führt die Tour weiter quer durch Europa: von Frankreich, Luxemburg, Deutschland, Belgien, die Niederlande, Schweden, Finnland, Estland, Polen, Ungarn, Österreich und Tschechien bis nach Italien, die Schweiz, Spanien und Portugal. Tourdates siehe unten.

Der Eventim Vorverkauf startet am Mittwoch um 11 Uhr, der offizielle Vorverkauf beginnt am Freitag um 10 Uhr – Tickets gibt es hier.

Hier könnt ihr euch den aktuellen Tour-Teaser zur Einstimmung ansehen:

Anlässlich ihrer zahlreichen Auftritte im vergangenen Sommer, veröffentlichten Amon Amarth mit ihrer mächtigen neuen Single We Rule The Waves und dem dazugehörigen Video den ersten neuen Song seit Jahren. Doch das war nur der Auftakt:

Ende 2026 wird die Band ein neues Album veröffentlichen, das ihre musikalische Entwicklung konsequent weiterführt und eindrucksvoll zeigen wird, warum Amon Amarth seit Jahren eine feste Größe im internationalen Metal sind.

The Allfather Awakens Tour 2026

Amon Amarth mit Orbit Culture und Soilwork:

9.10. UK, Manchester, O2 Apollo

10.10. UK, London, Eventim Apollo

11.10. UK, Wolverhampton, Civic Hall

13.10. Frankreich, Paris, Zenith

14.10. Luxemburg, Esch sur Alzette, Rockhal

16.10. Deutschland, Stuttgart, Schleyer Halle

17.10. Deutschland, Frankfurt, Festhalle

18.10. Belgien, Antwerpen, Lotto Arena

20.10. Niederlande, Den Bosch, Mainstage

21.10. Deutschland, Hamburg, Sporthalle

23.10. Schweden, Göteborg, Scandinavium

24.10. Schweden, Stockholm, Hovet

26.10. Finnland, Helsinki, Ice Hall

27.10. Estland, Tallinn, Unibet Arena

29.10. Polen, Gliwice, PreZero Arena Gliwice

30.10. Deutschland, Leipzig, Quarterback Immobilien Arena

31.10. Deutschland, Oberhausen, Rudolf Weber Arena

02.11. Ungarn, Budapest, Barba Negra

03.11. Österreich, Wien, Gasometer

04.11. Deutschland, Bamberg, Brose Arena

06.11. Tschechien, Prag, O2 Universum

07.11. Deutschland, Berlin, Velodrom

08.11. Deutschland, München, Zenith

10.11. Italien, Mailand, Alcatraz

11.11. Schweiz, Zürich, The Hall

13.11. Spanien, Barcelona, Sant Jordi Club

14.11. Spanien, Madrid, Vistalegre

15.11. Portugal, Lissabon, Sala Tejo

Über Amon Amarth:

Von Pol zu Pol und über alle Weltmeere hinaus sind Amon Amarth die unbestrittenen Könige des Viking Heavy Metal. Die 1992 im schwedischen Tumba gegründete Band hat mit ihrem hymnischen Metal über drei Jahrzehnte hinweg ein beeindruckendes musikalisches Vermächtnis geschaffen, das reich an der magischen Symbolik der Geschichte, Folklore und Kultur der Wikinger ist.

Seit ihrem Debütalbum Once Sent From The Golden Hall (1998) sind Amon Amarth eine unaufhaltsame kreative Kraft. Mit einem einzigartigen und unverwechselbaren Sound, der das Beste aus verschiedenen epischen Metal-Stilen vereint, ist das Quintett für seine zeitlosen Hymnen und explosiven, theatralischen Live-Shows bekannt. Mit Alben wie dem hochgelobten Twilight Of The Thunder God von 2008 und dem konzeptionellen und in Deutschland mit Gold veredelten Jomsviking von 2016, haben die Schweden immer wieder neue Maßstäbe für Heavy Metal als lebensbejahende und gemeinschaftliche Erfahrung gesetzt.

Nach all den Jahren harter Arbeit, gelten Amon Amarth mittlerweile als einer der explosivsten und imposantesten Live-Acts der Metal-Welt. Von Headliner-Positionen auf Festivals in ganz Europa bis hin zur Abschiedstour von Slayer in den USA 2019 und UK in 2025, haben sie dem abenteuerlichen Ethos ihrer Wikinger-Ahnen alle Ehre gemacht und ihre Musik in die große weite Welt getragen.

Als eine der weltweit beliebtesten Metal-Bands setzen Amon Amarth auch im Studio kompromisslos auf höchstes Niveau. Aufgenommen unter der Regie des renommierten Produzenten Andy Sneap, markiert ihr aktuelles Album The Great Heathen Army einen weiteren selbstbewussten Schritt nach vorn: Ihr charakteristischer Sound erfährt erneut eine präzise Weiterentwicklung – sowohl textlich als auch musikalisch. Von der lärmend-aufwieglerischen Energie von Find A Way Or Make One über die druckvolle Schlagkraft von Get In The Ring bis zur eindringlichen Wut von Saxons & Vikings und der filmischen Wucht des Titeltracks fängt The Great Heathen Army die Essenz dieser legendären Band ein und schafft gleichzeitig Raum für neue Ideen.

Webseite | Facebook |Instagram | Youtube