Alveole: stellen neuen Song und neues Video vor

Pop-Metal meets Hardcore lautet die einfache Devise. Die Nürnberger Band Alveole hat sich in der modernen Heavy Metal Szene bereits einen Namen erspielt. Zwei Alben sowie zahlreiche Singles stehen bei der süddeutschen Truppe schon auf dem Haben-Konto. Ab heute gesellt sich ein weiterer starker Song dazu. All I Have Become zeigt einmal mehr die aktuelle Entwicklung der Band um Frontfrau Silvia, die übrigens auch das dazugehörige Video produziert hat.

Alveole kommentieren den Titel wie folgt: „All I Have Become taucht ein in die dunkle Seite tiefer Liebe – gefangen zwischen Verlustangst, Selbstaufopferung und einer zerfallenden Identität. Alveole verbinden kraftvolle moderne Metal-Energie mit rohen Emotionen. Eine beeindruckende Mischung aus zerbrechlichen Balladen, harten Riffs mit weiblichen Schreien und einem eindringlichen, melodischen Refrain. Für Fans von Architects oder Bad Omens„.

Mit einer geballten Ladung modernem Metal bahnen sich Alveole ihren Weg in der deutschen Metal-Szene. Die vierköpfige Band aus Nürnberg kreiert eine explosive Mischung aus zerbrechlichen Melodien und wütender Energie, die keine Zeit für Katharsis lässt. Groovige Gitarren und der mehr als kraftvolle Gesang von Frontfrau Silvia wechseln sich ab mit atemberaubenden klaren Vocals und atmosphärischen Pop-Parts. Anstatt sich mit Vorurteilen aufzuhalten und ohne Angst davor, Grenzen zu überschreiten, präsentiert die Band Musik, die aus dem Rahmen fällt. Nach der Veröffentlichung von zwei Alben in voller Länge und einer Reihe von Musikvideos steuert die Band nun in eine neue Richtung. Die Veröffentlichungen ihrer derzeit aktuellen Singles Seperated Me, Lifesucker, Blut, Imaginärer Feind und Killing Heroes markieren den Beginn ihrer Wandlung zu einem moderneren Metalcore-Stil.

Alveole online:

Homepage, Instagram Facebook