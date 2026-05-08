Deadly Prayers: veröffentlichen neue Single „Rescue Me“

Die australische Metal-Formation Deadly Prayers legt mit ihrer neuen Single Rescue Me einen düsteren und emotional aufgeladenen Track vor, der moderne Härte mit atmosphärischer Intensität verbindet. Zwischen brachialen Gitarrenwänden, treibenden Drums und eindringlichen Vocals entfaltet sich ein Song über innere Zerrissenheit, Verzweiflung und den Kampf um Erlösung.

Mit Rescue Me zeigt die Band erneut ihre Fähigkeit, klassischen Heavy- und Modern-Metal mit einer cineastischen Stimmung zu kombinieren. Der Sound der Single wurde von Mike Trubetskov aus Melbourne (VIC, Australien) gemischt und gemastert, der dem Track eine massive und gleichzeitig detailreiche Produktion verpasst hat.

Passend zum Release stellt die Band umfangreiches Presse- und Fotomaterial zur Verfügung. Neben einer Band-Biografie enthält das aktuelle EPK auch exklusive Bilder und weitere Hintergrundinformationen zur Veröffentlichung.

Fans von modernem Heavy Metal mit emotionaler Tiefe sollten Rescue Me definitiv auf dem Radar haben.

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