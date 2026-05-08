Lex Legion: besetzt mit 4/5 von King Diamond – veröffentlichen neue Single „Gypsy Tears“

Nachdem ihre erste Single ein fulminantes Debüt feierte, kehren Lex Legion mit Gypsy Tears zurück – einem eindringlichen und kraftvollen neuen Track, der erneut die Vielschichtigkeit und Eigenständigkeit dieser erfahrenen Supergroup unter Beweis stellt.

Schlagzeuger Mikkey Dee sagt: „Es ist nun an der Zeit, unsere zweite Single zu veröffentlichen: Gypsy Tears. Ein weiterer großartiger Song mit viel Feuer und Biss – dieser Track ist ein echter Knaller! Das Video, das eher einem Kurzfilm gleicht, erzählt die Geschichte hinter dem Songtext hervorragend. Hört mal rein!“

Sänger Nils K. Rue sagt: „Im Kern ist der Song ein düsteres Porträt über Besessenheit, erzählt aus der Perspektive eines Beobachters, der nicht loslassen kann. Das Video interpretiert dies neu als eine zeitlose Geschichte von Liebe und Sehnsucht, die über die Realität selbst hinausgeht. Durch vielschichtige Metaphern verwandeln die Texte persönliche Konflikte in weite, metaphorische Landschaften – in denen sich emotionaler Zusammenbruch wie ein vom Krieg zerrüttetes Land anfühlt.“

Gitarrist Pete Blakk fügt hinzu: „Gypsy Tears ist die Essenz von mir, Mikkey, Andy und Hal. Da Andy und ich uns bei den Soli abwechseln und die Schlagkraft von Mikkey und Hals Rhythmusgruppe den kraftvollen Gesang von Nils untermalt, verleiht der Song dem Metal im Jahr 2026 wirklich eine neue Dimension. Das Video ist geschmackvoll, mystisch und roh. Es ist ein Kunstwerk, das niemanden unberührt lassen wird.“

Mit Mitgliedern der klassischen King-Diamond-Besetzung – Mikkey Dee, Andy La Rocque, Pete Blakk und Hal Patino – sowie Sänger Nils K. Rue (Pagan’s Mind) vereinen Lex Legion jahrzehntelange Erfahrung im Heavy Metal zu etwas, das sowohl zeitlos als auch frisch ist.

Gypsy Tears ist die zweite Single aus Lex Legions bevorstehendem selbstbetitelten Debütalbum, das am 12. Juni 2026 über MNRK Music Group erscheinen soll. Das Album fängt den Geist des klassischen Heavy Metal ein und greift gleichzeitig die Erfahrung und Chemie auf, die nur jahrzehntelange Musikalität hervorbringen kann.

Mit Gypsy Tears bauen Lex Legion die Vorfreude auf eines der am meisten erwarteten Hardrock-/Metal-Debüts des Jahres weiter auf.

Lex Legion Tracklist:

1) Sleep Eternally

2) Gypsy Tears

3) When The Stars Align

4) (I Am) The Resurrected

5) Lost Inside

6) Darkness

7) Saviours

8) Life Eternal

9) Far Away

Lex Legion Line-Up:

Nils K. Rue – Vocals

Pete Blakk – Guitar

Andy La Rocque – Guitar

Mikkey Dee – Drums

Hal Patino – Bass