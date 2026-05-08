Social Distortion: haben neue Single „The Way Things Were“ veröffentlicht

Mit The Way Things Were präsentieren Social Distortion die dritte und letzte Vorabsingle ihres lang erwarteten achten Studioalbums Born To Kill. Der Song ist eine emotional aufgeladene Rückblende im Stil der Klassiker Story Of My Life und I Was Wrong – eine prägnante Destillation der Social D-Philosophie. Mit Zeilen wie „I wrote a song with a stolen riff / If you ain’t got a song you ain’t got shit“ fängt der Track den unverkennbaren Geist der Band ein.

In The Way Things Were blicken Social Distortion zurück, ohne an Schwung zu verlieren, während Mike Ness seine wilde Jugend in Fullerton wiederaufleben lässt. Der Song ist eine verletzliche, nostalgische Hymne, die an Story Of My Life erinnert und glühende Riffs mit gelebter Reflexion verbindet.

Mit Born To Kill – ihrem ersten Album seit 15 Jahren – liefert die Band eine hymnische Feier eines Lebens im Dienst des Rock ’n’ Roll. Diese Energie werden sie im Sommer auf die Straße bringen: zu den großen Rock-Festivals in Europa, Großbritannien und den USA. Born To Kill ist mehr als nur das Ende einer 15-jährigen Wartezeit zwischen den Alben von Social Distortion – es ist eine Offenbarung: 11 Songs reiner, ungebändigter Rock-Wut, Freude und Katharsis, durchdrungen von der unverwechselbaren Mischung aus Trotz und weltmüder Weisheit, die Mike Ness seit über 40 Jahren zu einem Poeten und Ratgeber der Entrechteten macht.

Social Distortion live:

06.06. Rock Im Park

07.06. Rock Am Ring

09.06. Berlin – Columbia Halle (Selling Fast!)

26.06. Münster – Vainstream Rockfest

30.06. Hamburg – Docks (Ausverkauft!)

04.07. Dresden – Rudolf Harbig Stadion (w/ Broilers)