Verlosung: dreimal 2 Tickets für das Höpen Air Festival 2026 am 06.06.2026 in Schneverdingen

Time For Metal und das Höpen Air Festival verlosen dreimal 2 Tickets für das Höpen Air Festival 2026 am 06.06.2026 in Schneverdingen.
Event: Höpen Air Festival 2026
Bands: Le Fly, Mandowar, Raketen Erna, Rogers, The Feelgood McLouds, The New Roses
Ort: Schneverdingen
Datum: 06.06.2026
Einlass: 16:00 Uhr
Tickets: Vorverkauf: 38,00 € Abendkasse: 45,00 €
Weitere Informationen und Tickets findet ihr auf der offiziellen Veranstaltungsseite: https://hoepenair.de/
Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Die Verlosung endet am 03.06.2026!
Time For Metal und das Höpen Air Festival wünschen allen Teilnehmern viel Glück!