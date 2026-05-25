Verlosung: dreimal 2 Tickets für das Höpen Air Festival 2026 am 06.06.2026 in Schneverdingen

Time For Metal und das Höpen Air Festival verlosen dreimal 2 Tickets für das Höpen Air Festival 2026 am 06.06.2026 in Schneverdingen.

Event: Höpen Air Festival 2026

Bands: Le Fly, Mandowar, Raketen Erna, Rogers, The Feelgood McLouds, The New Roses

Ort: Schneverdingen

Datum: 06.06.2026

Einlass: 16:00 Uhr

Tickets: Vorverkauf: 38,00 € Abendkasse: 45,00 €

Weitere Informationen und Tickets findet ihr auf der offiziellen Veranstaltungsseite: https://hoepenair.de/

Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Die Verlosung endet am 03.06.2026!

Time For Metal und das Höpen Air Festival wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Einsendeschluss

Wednesday 3rd of June 2026 12:00:00 AM