Carcerous: veröffentlichen neues Video „Heaven Is Denied“

Die in Sofia ansässige Black-Death-Metal-Band Carcerous hat ein Musikvideo zu dem Song Heaven Is Denied veröffentlicht, der aus dem Debütalbum der Band Doomsday Factory stammt, das am 19. April erschienen ist.

Das Video zu Heaven Is Denied ist Teil einer Session mit zwei Songs, die Carcerous im Oktober 2025 in Zusammenarbeit mit dem YouTube-Kanal AmpsOnAir im Studio von Pepinio Records aufgenommen haben. Der Track wurde von Peter Bratanov, dem Inhaber von Pepinio, aufgenommen, gemischt und gemastert, das Video wurde von Alexander Nakov von AmpsOnAir gedreht und zusammengestellt.

Heaven Is Denied ist der achte Song von Carcerous‘ Debütalbum Doomsday Factory und die dritte Singleauskopplung, die ursprünglich im Januar 2026 veröffentlicht wurde. Die Band spielte den Song erstmals im Sommer 2025 live, und er wurde ein großer Erfolg beim Publikum. Ziel dieses Videos war es, die Live-Performance der Band in hoher Qualität einem breiten Publikum zu präsentieren.

Das Debüt-LP Doomsday Factory von Carcerous unterstreicht die kontinuierliche Weiterentwicklung der Band zu einer kreativen Größe. Mit einem Sound, der sich auf Black- und Death-Metal konzentriert, und einer kraftvollen Produktion präsentiert das Album das musikalische Können der Band und gibt einen Ausblick auf ihre zukünftige kreative Ausrichtung. Die Texte des Albums drehen sich um düstere Geschichten über Mord, Mysterien, Krieg, religiöse Verfolgung und Horror, inspiriert von realen und fiktiven Ereignissen. Insgesamt ist Doomsday Factory deutlich düsterer und härter als ihr Vorgänger und wird Fans von Extreme-Metal weltweit begeistern.

Carcerous sind:

Konstantin Milev – Gesang

Ivan Kozarev – Gitarre, Gesang

Anton Dimitrov – Bass

Kristian Dimitrov – Schlagzeug

Gäste:

Keyboards – Vasil Geshev

Solo im Song Doomsday Factory von Eva Vergilova