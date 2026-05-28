Mittelalterlich Phantasie Spectaculum (MPS) vom 14.05. bis zum 17.05.2026 in Rastede

Festivalname: Mittelalterlich Phantasie Spectaculum (MPS)

Ort: Rastede

Datum: 14.05. – 17.05.2026

Kosten:

Donnerstag: Gäste 7-14 Jahre 11,00 €, Gäste ab 15 Jahren 22,00 €

Freitag: Gäste 7-14 Jahre 12,00 €, Gäste ab 15 Jahren 24,00 €

Samstag: Gäste 7-14 Jahre 13,00 €, Gäste ab 15 Jahren 26,00 €

Sonntag: Gäste 7-14 Jahre 10,00 €, Gäste ab 15 Jahren 20,00 €

Musikarena + Markt Donnerstag: Gäste 7-14 Jahre 34,00 €, Gäste ab 15 Jahren 68,00 €

Musikarena + Markt Freitag: Gäste 7-14 Jahre 35,00 €, Gäste ab 15 Jahren 70,00 €

Musikarena + Markt Samstag: Gäste 7-14 Jahre 39,00 €, Gäste ab 15 Jahren 78,00 €

Genre: Mittelalter, Rock, Folk Rock

Veranstalter: Mittelalterliche Phantasie Veranstaltungen Gisbert Hiller

Link: www.spectaculum.de

Das Mittelalterlich Phantasie Spectaculum verwandelt den Schlosspark in Rastede zu Himmelfahrt erneut in eine riesige mittelalterliche Erlebniswelt. Tausende Besucher strömen auf das Festivalgelände, schlendern vorbei an rund 140 Marktständen und tauchen in das Leben vergangener Jahrhunderte ein. In den Heerlagergruppen lodern Feuerstellen, Handwerker zeigen traditionelle Arbeiten und Ritter liefern sich spektakuläre Kämpfe zu Pferde. Zwischen Gauklern, Musik und aufwendig inszenierten Shows herrscht ausgelassene Festivalstimmung. Gleichzeitig markiert die diesjährige Ausgabe einen besonderen Wendepunkt: Zum letzten Mal stehen die großen Bands auf der Bühne, bevor das Veranstaltungskonzept im kommenden Jahr grundlegend verändert wird. So starten wir in ein intensives wie fröhliches Wochenende.

Donnerstag:

Der Himmelfahrts-Donnerstag wird seit Jahren als Startschuss für das MPS-Wochenende in Rastede genutzt. In diesem Jahr meint der Wettergott es jedoch nur bedingt gut mit der Veranstaltung auf dem Schlossplatz. Die Eisheiligen ziehen über Norddeutschland und bringen die nächtlichen Temperaturen in den unteren einstelligen Bereich, und auch tagsüber zeigt sich ein wechselhaftes Bild. So zieht ein Starkregen am ersten Tag über das Gelände, der die Gaukler und Besucher bis 15 Uhr belästigt. Trotzdem ist der Markt am Vatertag sehr gut besucht und die Stimmung könnte kaum besser sein.

Passend zu Storm Seeker, dem ersten Act auf der großen Musikarena-MPS-Bühne, schließt der Himmel seine Schleusen. Storm Seeker ist eine deutsche Pirate-Folk-Metal-Band aus NRW, die in den letzten Jahren ihren guten Status in der Szene erspielen konnte. Das liegt an der individuellen musikalischen Klasse und dem starken letzten Langeisen Set The Sails. Das Publikum begibt sich flink an die Stage, um den Klängen zu lauschen. Sänger Manuel „Sean Graham“ Depryck hat alles im Griff, bis der Strom ausfällt. Kein Problem für den spontanen Frontmann, der einfach weitersingt. Als schließlich auch noch das Mikrofon ausfällt, begibt sich Schlagzeuger Marius „Olaf“ Bornfleth mit an den Bühnengraben, um ohne akustische Verstärkung ein Duett einzustimmen. Saustark, dieses improvisierte Set. Nach gut zehn Minuten können Storm Seeker ihr eigentliches Programm wieder aufnehmen und werden zu Recht gefeiert!

Parallel dazu lassen unsere Lieblingsdinos die Kinderherzen schneller schlagen. Von Jahr zu Jahr wird es vor der Festivalbühne voller, wenn Heavysaurus die Bretter entern. So ist es kaum verwunderlich, dass die Kinder-Heavy-Metal-Kapelle jeden Tag einen Slot bekommen hat und nachmittags bis Sonntag für Groß und Klein für Furore sorgt. Mit im Gepäck: der Hit Kaugumi Ist Mega, der auf keiner Dino- und Drachen-Party fehlen darf. Mr. Heavysaurus ist bestens aufgelegt und freut sich über den enormen Zuspruch. Wer auch nach vier Shows in Rastede nicht genug hat, kann sie auch im Verlauf des Sommers noch in der Region bewundern, zum Beispiel in Wiesmoor oder auch in Papenburg.

Zeit zum Verweilen bleibt für uns kaum. Die diversen Stände werden begutachtet. Speisen gibt es in Hülle und Fülle. Von Kartoffelspiralen, bis Crêpes, Fleischspießen und auch vegetarischen Köstlichkeiten ist alles dabei. Beim Flanieren über das Gelände begegnet man vielen Gauklern und anderen Attraktionen, die für ein episches Spektakel sorgen. Eine Show des mystischen Ritterturniers ist dabei Pflicht. Gegen 17:50 Uhr zieht die nächste Regenfront über Rastede und erwischt den Auftritt von Mythemia. Die treuen Fans bleiben jedoch standhaft und lassen den Auftritt ihrer Lieblinge nicht ins Wasser fallen. Auf den anderen Bühnen sieht es ähnlich aus. Schlechtes Wetter ist kein Grund für miese Stimmung auf dem MPS.

Versengold gehören wie Heavysaurus fest ins MPS-Programm. Beim ersten Headliner auf der Musikarena-MPS-Bühne reißt die Wolkendecke wieder auf und man mag es kaum glauben: Die Sonne brennt auf den feuchten Untergrund hernieder. Der Tag Mag Kommen spricht vielen aus der Seele. Der Hit vom aktuellen Silberling Eingenordet bringt die Folk-Rock-Band aus Osterholz-Scharmbeck sofort in Stellung. Der Partysong Klabauterfrau darf da zweifelsohne nicht fehlen. Trotz des grandiosen Aufstiegs sind Malte Hoyer und seine Spielleute sich treu geblieben. Authentisch, herzlich und nicht abgehoben leben sie ihre Musik und feiern diese mit ihren Anhängern. Dazu begeben sich die Musiker auch von der großen Bühne in die Menge und feiern einen Teil des Konzertes mitten im Publikum. Musiker zum Anfassen mit einem unglaublich großen Herz erobern heute das MPS im Handumdrehen. Mit Falscher Leuchtturm zeigen sie Flagge gegen beängstigende Tendenzen in unserer Gesellschaft und gegen die AfD. Trotz der wichtigen Botschaft kommt die Party nicht zum Erliegen und so reißen Versengold wortwörtlich die Hütte ab.

Den Abschluss auf der großen Bühne machen Scrum. Während Katerfahrt, Ye Banished Privateers und Deus Vult auf den anderen Bühnen ihre Kunst zum Besten geben. Für uns geht es vom Lagerfeuer in die heimischen vier Wände, um morgen frisch durchzustarten.

Freitag:

Der Veranstalter hat auf die nächtlichen Regenfälle reagiert und an den Knotenpunkten Stroh gestreut. Das Gelände ist somit gut zu begehen. Die Erfahrung und professionelle Struktur der MPS-Veranstaltungen bringen auch ein bisschen Regen nicht ins Schwitzen.

Für den Startschuss auf der Musikarena-MPS-Bühne sorgen heute Mr. Hurley & Die Pulveraffen. Die Erichsen-Familie bekommt sofort Zuspruch. Diese Konstellation ist in der Szene einmalig und Mr. Hurley & Die Pulveraffen dürfen als The Kelly Family der Mittelalter-Szene bezeichnet werden. Die sympathischen Musiker harmonieren und lassen ihren Piraten Rock aus Osnabrück durch die ganze Republik klingen. Heute in Rastede funktioniert der Mix aus humorvollen, aber auch ernsten Texten und Themen in Kombination mit Folk-Einflüssen wie die Faust aufs Auge. Wer die Musiker kennt, weiß, dass sie sich eine klare Kante gegen die AfD nicht nehmen lassen, auch wenn sie dafür auf digitalen Plattformen nicht nur Zuspruch erhalten. Davon lassen sie sich keineswegs abbringen und nehmen Stellung gegen Faschismus und Ausgrenzung. Neben kompletten Tracks spielen sie auch ein umfangreiches Medley, um mehr Hits mit ins Set zu bekommen.

Wir fokussieren uns heute auf die Musik auf dem MPS und bleiben hauptsächlich an der Hauptbühne. Um 19 Uhr zieht es uns jedoch zu Kupfergold, die die Festivalbühne zum Beben bringen. Mit in ihrem musikalischen Rucksack haben sie Kupfer Und Gold oder auch Und ’n Tripper. Bonnie Banks hat sichtbar Spaß an den Klängen ihrer Mitstreiter und lässt sich von diesen tragen. Ihre Vocals legen sich warm auf die Atmosphären und lassen die Körper im Takt gleiten.

Mit dArtagnan steht das nächste Schwergewicht auf dem Plan. Bei der deutschen Folk-Rock-Band aus Nürnberg steht Ben Metzner im Fokus. Die Haare wachsen langsam wieder, die er sich beim ESC-Vorentscheid mit Feuerschwanz hatte abschneiden lassen. Die volle Pracht hat er jedoch noch nicht zurückerlangt. Seiner Stimme tut das keinen Abbruch. Ben ist ein Frontmann, wie er im mittelalterlichen Bilderbuch steht. Immer hautnah am Geschehen, die Gesangsfarben dringen tief ins Ohr, während die moderne Ader den Geschmack des Publikums trifft. Das Trio Ruf Der Freiheit, Tanz In Den Mai und Feuer & Flamme bilden das Fundament der Show. Stimmungsvoll tanzen dArtagnan über die Bühne. Der berühmte Funke fliegt sofort über. An Der Tafelrunde füllt die Krüge. Helden X Hymnen feiert zudem Live-Premiere, während Herzblut die Sause in einem Wort zusammenfasst. Wer die Formation schon länger begleitet hat, wird wissen, dass sie sich diesen Platz auf der Bühne mit harter wie ehrlicher Arbeit zu Recht erspielt hat. Ben und Tim sind dabei immer authentisch geblieben und werden von ihren Fans wortwörtlich auf Händen getragen. Ein Bad in der Menge wird sich bei Was Wollen Wir Trinken nicht nehmen lassen. Wer Ben kennt, weiß, er liebt Coversongs, und so beenden dArtagnan ihren Auftritt mit einer fulminanten Hey Bruder Darbietung.

Spät wird es bei Saltatio Mortis, die in der Vergangenheit am MPS-Samstag aufgetreten sind. So sorgen sie diesen Freitag für einen Zuschauerrekord. Dem Bestbetuchtesten Donnerstag folgt nun der Freitag, und so viel können wir schon verraten: Subway To Sally und Feuerschwanz brechen auch die Marke für die meisten Besucher auf einem MPS-Samstag in Rastede. Der Zuspruch ist trotz wechselhaftem Wetter unglaublich und bestätigt den Veranstalter, der im nächsten Jahr dennoch aus logistischen Gründen auf die große Musikbühne verzichten wird, was nicht heißen soll, dass sie nicht nach 2027 wieder reaktiviert wird. 2027 wird das MPS zurück zu seinen Wurzeln kehren und ganz bestimmt genauso spannend wie in den letzten Jahren. Alea Der Bescheidene und sein Gefolge von Saltatio Mortis gelten seit Jahrzehnten als einer der Publikumslieblinge und lassen an diesem Status auch heute Abend nicht wackeln. Ich Habe Keine Angst, Wo Sind Die Clowns und Brunhild brechen sofort das Eis. Alea lässt sich die Reise in die Menge ebenfalls nicht nehmen und lässt sich im Wikingerboot durch stürmische Wogen tragen. Der Party-Modus ist bei 100 %. Loki und Odins Raben bringen nordische Gedanken ins Set. Der Stundenzeiger dreht gen Geisterstunde. Uns Gehört Die Welt und Vogelfrei dürfen aber nicht fehlen. Modern geht das Keine-Regeln-Cover von Finch zu Werke. Prometheus und Für Immer Jung schließen vorerst das Saltatio-Mortis-Kapitel auf dem MPS und bringen die Stimmung auf den Siedepunkt. Im Anschluss schlendern die Besucher zufrieden über den Markt. Lagerfeuer knistern, Fackeln leuchten und bringen ein behagliches Feeling zum Tragen. Für uns der letzte Tag beim MPS, für alle anderen folgen der Samstag und der Sonntag. Wir ziehen 2027 wieder nach Rastede.