No Raza: veröffentlichen Lyric-Video zu „Estable Corrupción“

Die US-/kolumbianische Death Metal -Formation No Raza hat mit Estable Corrupción ein neues Lyric-Video aus ihrem aktuellen Studioalbum Tyrona (Noble Demon) veröffentlicht.

Estable Corrupción ist eine wütende Hymne gegen Manipulation, Unterdrückung und den Zerfall korrupter Machtstrukturen. Mit kompromisslosem Death Metal verarbeiten No Raza Themen wie Gier, Gewalt und falsche Versprechen – und zeichnen das Bild einer Welt, in der Schweigen das System nur weiter stärkt.

Das neue Lyric-Video greift die Wunden kaputter Systeme auf und steht zugleich für Widerstand, Gleichheit und den Ruf nach Veränderung.

Gegründet 1997, stellt No Razas erstaunliche Inszenierung die Trostlosigkeit einer Welt im Krieg und die Bereitschaft zum Kampf derjenigen dar, die die Wahrheit hüten, um unsere angestammten Kulturen zu verteidigen und das zu bewahren, was von einer kranken, sterbenden Erde übriggeblieben ist.

Im Laufe der Jahre ist die Band auf internationalen Bühnen in Mexiko, Großbritannien, den USA und Kolumbien aufgetreten und hat bei großen Festivals und Tourneen mit namhaften Bands das Rampenlicht geteilt.

Nachdem sie zwischen 2004 und 2014 drei Studioalben veröffentlicht hatten, waren No Raza eines der ersten Signings des deutschen Metal-Labels Noble Demon (est. 2019) und veröffentlichten 2020 erfolgreich ihr neuestes Meisterwerk Transcending Material Sins. Fünf Jahre nach diesem Erfolg haben sich beide Seiten erneut zusammengeschlossen, um No Razas aktuelles Studioalbum Tyrona zu veröffentlichen, welches am 16. Mai 2025 weltweit erschienen ist.