No Raza: feiern Album Veröffentlichung von „Tyrona“ mit brandneuem Musikvideo zu „Looters“

Die US/Kolumbianischen Death Metal-Schwergewichte No Raza feiern die Veröffentlichung ihres brandneuen, fünften Studioalbums Tyrona, das ab sofort via Noble Demon erhältlich ist!

Im Zuge der Veröffentlichung von Tyrona präsentieren No Raza außerdem ihre neueste Single Looters, zu der es ebenfalls ein brandneues Musikvideo gibt:

Die Band über ihr neues Album: „No Raza kehren mit Tyrona zurück – ein erdrückendes neues Death-Metal-Werk, geschmiedet in Ehrfurcht vor den alten Geistern Südamerikas. Dieses Album ist ein klanglicher Tribut an das heilige Erbe der indigenen Häuptlinge aus den kalten, mystischen Höhen der Sierra Nevada de Santa Marta. Mit jedem Riff und jedem Gebrüll ehrt Tyrona die tapferen Hüter der Vorfahren, die für den Schutz der Natur, des Geistes und der Tradition lebten und starben – die wahren Verteidiger der wahren Götter: Sonne, Mond, Wasser, Tiere und Erde.

Dies ist mehr als nur Musik. Es ist ein Kriegsschrei aus der Vergangenheit – eine transzendentale Reise durch Zeit, Gold und Geist. Eine brutale Hommage an diejenigen, die verstanden haben, dass Vermächtnis nicht in Reichtum gemessen wird, sondern in der Bewahrung von heiligem Wissen. Ein Album, das das Alte erweckt und das Materielle herausfordert.

Tyrona ist nicht nur ein Album. Es ist eine Auferstehung.“

Tyrona Tracklist:

01. Intro

02. Looters

03. Imperial Holocaust

04. Savage Strength

05. Overflowed

06. Estable Corrupción

07. Chiefdom

08. Outbreak

09. Afterlife

10. Involución

11. Tyrona

12. Ring Of Gold (Bathory Cover)

Gegründet 1997, stellt No Razas erstaunliche Inszenierung die Trostlosigkeit einer Welt im Krieg und die Bereitschaft zum Kampf derjenigen dar, die die Wahrheit hüten, um unsere angestammten Kulturen zu verteidigen und das zu bewahren, was von einer kranken, sterbenden Erde übriggeblieben ist.

Im Laufe der Jahre ist die Band auf internationalen Bühnen in Mexiko, Großbritannien, den USA und Kolumbien aufgetreten und hat bei großen Festivals und Tourneen mit namhaften Bands das Rampenlicht geteilt.

Nachdem sie zwischen 2004 und 2014 drei Studioalben veröffentlicht hatten, waren No Raza eines der ersten Signings des deutschen Metal-Labels Noble Demon (est. 2019) und veröffentlichten 2020 erfolgreich ihr neuestes Meisterwerk Transcending Material Sins. Fünf Jahre nach diesem Erfolg tun sich beide Einheiten wieder zusammen und präsentieren das aktuelle Studioalbum Tyrona.