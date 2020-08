No Raza: veröffentlichen brandneues Live-Performance-Video

Am 20. März 2020 erschien mit Transcending Material Sins über Noble Demon das brandneue Album der Death Metal Schwergewichte No Raza, ein Album, das der Band sowohl bei Fans als auch Kritikern großes Lob einbrachte. Heute haben No Raza ein brandneues Live-Performance-Video für den Titel Fratricide veröffentlicht.

Gitarrist und Sänger Juan Guillermo Cano über den Song:

„Fratricide [der Akt des Mordes an deinem Bruder oder deiner Schwester]:

In Zeiten aktueller Beschränkungen haben wir hart gearbeitet, um dieses neue Video für Fratricide fertigzustellen, welches eine Menschheit beschreibt, die genug hat von Groll und Selbsthass. Der Mensch ist davon angetrieben sich gegenseitig zu vernichten, gesteuert von sinnlosen Ideologien, wie auch Unwissenheit geblendet. Eine makabre Realität, die für manchen als Ehre getarnt ist“.

1997 in Kolumbien, Südamerika gegründet und mittlerweile in Florida, USA, beheimatet, ist No Raza mit Transcending Material Sins ein vernichtender Angriff purer Zerstörung gelungen und auf eindrucksvolle Art und Weise wird gezeigt, wie klassischer Death Metal mit dem extremen Sound von No Raza zu einer facettenreichen Angelegenheit verschmelzt und diese Band mit Sicherheit nicht mehr lange nur als Underground-Geheimtipp gelten lässt.

Transcending Material Sins ist erhältlich via Noble Demon und kann HIER bestellt werden

Transcending Material Sins Tracklist:

01. On The Verge Of Dying Out

02. Ancient Wars

03. Reborn

04. Fratricide

05. Sail In Rot

06. Alteración Mental

07. Decontamination

08. Scorn

09. Atrición

10. En Carne Y Hueso

11. Transcending Material Sins

No Raza sind:

Juan Guillermo Cano – Vocals – Guitar

Jairo Hernán Gómez – Drums

Mike Spillane – Bass

Camilo Sanchez – Guitar

Info:

https://www.noraza.net

https://www.facebook.com/NORAZAMETAL