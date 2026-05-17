Eden On Fire: veröffentlichen mit „Queen Bee“ ihren bisher härtesten Song

Die US-amerikanische Modern-Melodic-Metal-Band Eden On Fire meldet sich mit ihrer neuen Single Queen Bee zurück – und präsentiert dabei ihren bislang härtesten Song. Die Band aus Erie im Bundesstaat Pennsylvania bleibt ihrem charakteristischen Mix aus eingängigen Melodien und kraftvoller Härte treu, schlägt musikalisch jedoch deutlich aggressivere Töne an.

Queen Bee basiert auf einem treibenden, gitarrenlastigen Sound und beschäftigt sich inhaltlich mit Themen wie Macht, Ego und Gatekeeping. Scharfe Lyrics treffen dabei auf einen modernen, hook-orientierten Metal-Sound, der trotz seiner Härte eingängig bleibt. Mit der neuen Single wagt die Band bewusst den Schritt in ein schwereres musikalisches Terrain, ohne dabei ihre melodische Identität aufzugeben.

Besonders Frontfrau Amy Gould prägt den Song entscheidend. Sie entwickelte das zentrale Gitarrenriff und liefert eine intensive Performance ab, die klare Gesangslinien mit rauer Attitüde und subtilen Growls verbindet. Dadurch gewinnt der Track zusätzlich an Dynamik und Ausdruckskraft.

Für den Mix zeichnete Multi-Platin-Toningenieur David Dominguez verantwortlich, der bereits mit Bands wie Weezer, Guns N’ Roses und Papa Roach gearbeitet hat. Sein moderner, druckvoller Sound verleiht Queen Bee zusätzliche Schärfe und unterstreicht die Weiterentwicklung der Band.

Schon kurz nach der Veröffentlichung konnte die Single erste Erfolge verbuchen: Mehrere Radiosender nahmen Queen Bee in ihre Rotation auf, während auch verschiedene Medien bereits auf die neue Veröffentlichung aufmerksam wurden.