Green Lung: kehren mit ihrem vierten Album „Necropolitan“ zurück und veröffentlichen Video zur ersten Single „Evil In This House“

Die Totenglocke läutet, die Raben haben den Tower verlassen – das lang erwartete vierte Album der britischen Band Green Lung ist endlich da. Necropolitan ist am Freitag, dem 11. September 2026, über Nuclear Blast Records erschienen. Als monumentales Porträt der Macht der Natur über die Träume und die Herrschaft der Menschheit ist Necropolitan zugleich eine grandiose Hommage an die okkulte Folklore und die Heavy-Music-Szene der Geburtsstadt der Band: London.

Die Lead-Single Evil In This House liefert die Antwort auf die Frage: „Wie würde es klingen, wenn eine Stoner-Metal-Band paranormalen Phänomenen auf den Grund ginge?“ – komplett mit einem monströs „Sabbath-esken“ Riff und einem ektoplasmatischen Synthesizer-Solo. Das begleitendes Musikvideo, inspiriert von den Spukhaus-Filmen der 70er Jahre, steht ab sofort auf YouTube zur Verfügung.

Streamt die Lead-Single Evil In This House hier: https://greenlung.bfan.link/evil-in-this-house

Unter der Regie von Produzent Tom Dalgety (Opeth, Ghost) – der diesmal den gesamten Prozess von der Aufnahme bis zum Mix verantwortete – zog sich die Band im Januar 2026 in die Rockfield Studios zurück. Dort traten sie in die schlammigen Fußstapfen einiger ihrer wichtigsten Inspirationsquellen: von Black Sabbath über Queen bis hin zu Judas Priest. Soundtechnisch hatten sie sich vorgenommen, ihren megalithischen Live-Klang präziser als je zuvor einzufangen. Dazu reduzierten sie ihre gewohnt dichten, vielschichtigen Arrangements auf ihre rohste und schlankste Form und spielten weite Teile des Albums live ein – um ihre „Sabbath-eske“ Schwere, die wilden Hammond-Orgeln und die gespenstischen Mellotrons so authentisch wie möglich festzuhalten.

Wer – ein Jahr nach der Back To The Beginning-Show von Black Sabbath und dem Tod von Ozzy Osbourne – noch Zweifel an der Zukunft des traditionellen britischen Metals hegte: Necropolitan wird diese endgültig ausräumen. Hier ist eine Band, die die Fackel von den Paten des Heavy Metal übernimmt und mit ihr voranstürmt – erfüllt von all dem musikalischen Können und dem erzählerischen Gespür, die die Flamme des Genres seit einem halben Jahrhundert am Brennen halten, und nutzt diese Gaben, um eine lyrische und klangliche Welt zu formen, die ganz und gar ihre eigene ist.

Am 25. Juni treten Green Lung in der Manchester auf:

Green Lung

w/ Acid Bath & Conan

25 June – UK Manchester, Manchester Academy

Als Kultband im wahrsten Sinne des Wortes gingen Green Lung mit ihrer in Eigenregie veröffentlichten Debüt-EP Free The Witch (2018) aus der Londoner Heavy-Rock-Szene hervor. Gestützt auf eine Vielzahl typisch britischer musikalischer Einflüsse – von doomigem Hard Rock über pastoralen Prog und Psychedelic bis hin zur Hammer Horror-Theatralik der NWOBHM – hat sich die Band rasch an die Spitze der britischen Metal-Szene katapultiert. Indem sie in ihren Texten die Folklore, Mythen und Legenden Großbritanniens zelebrieren, beschwören sie den wilden und hexenhaften Geist ihrer Vorfahren für eine neue Generation herauf.

Green Lung haben drei von der Kritik gefeierte Alben veröffentlicht: Woodland Rites (2019), Black Harvest (2021) und This Heathen Land (2023). Sie tourten international gemeinsam mit Clutch, Opeth und Unto Others und traten auf Festivalbühnen von Roadburn bis Download auf.

Green Lung sind:

https://www.facebook.com/greenlungband/

https://www.instagram.com/greenlungband/

