Gun Barrel: Signin bei Metalapolis Records

Metalapolis Records sind absolut begeistert, Gun Barrel in der Metalapolis Records-Familie willkommen zu heißen! Die 1998 in Köln gegründete deutsche Heavy-Metal-Institution hat sich einen Ruf erarbeitet, der traditionellen Heavy Metal mit Hard Rock sowie einer Prise Speed ​​und Groove verbindet.

Der Sound von Gun Barrel wird getragen von druckvollen Riffs, hymnischen Refrains und einer rauen, direkten Attitüde, die sich stark am Geist von Bands wie Accept, Motörhead und Judas Priest orientiert.

Gemeinsam schlagen Gun Barrel in Zusammenarbeit mit Metalapolis Records ein neues Kapitel auf. Das Label kann es kaum erwarten, euch zu zeigen, was als Nächstes ansteht!

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