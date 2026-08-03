Green Carnation: veröffentlichen neue Single „The Messiah Complex“

Die norwegische Prog-Band Green Carnation hat den Titeltrack The Messiah Complex veröffentlicht. Der Song ist die zweite Vorabsingle aus A Dark Poem, Part III: The Messiah Complex, dem abschließenden Kapitel der Album-Trilogie der Band, das am 4. September 2026 über Season Of Mist erscheint.

Der Titeltrack wandert durch eine existenzielle Wüste, in der grundsolide Riffs wirbelnden Synthesizer-Klängen weichen; dabei wird das, was Green Carnation als den bösen Ursprung moderner Ängste beschreiben, bis in biblische Zeiten zurückverfolgt – feurige Double-Bass-Drum-Passagen beschwören den Zorn von König Herodes herauf, bevor der Song in seine finale Melodie mündet. „Look, there it is / Can you believe it?“, singt Nordhus, um später zu fragen: „Would you guide my way if I believe?“

„The Messiah Complex is a standout song in the trilogy“, sagt Nordhus. „The vibe to this song is quite unique for us, but it doesn’t take long to recognize that it is still very much a Green Carnation song. Bjørn’s guitar work lifts the song up, together with Jonathan’s drumming and, of course, Stein Roger’s bass and vocals during the bridge.“

A Dark Poem, Part III: The Messiah Complex vollendet eine Trilogie, die 2025 mit The Shores of Melancholia begann und 2026 mit Sanguis fortgesetzt wurde. Während diese beiden Alben das Können der Band in den Bereichen Metal, Rock und Folk unter Beweis stellten, verknüpft Teil III den fortlaufenden Dialog der Trilogie mit Ophelia von Arthur Rimbauds durch ausgeprägtere Prog-Elemente und endet mit einer 16-minütigen Orchestersuite, die gemeinsam mit dem Kristiansand Symphony Orchestra und dem Opernchor aufgenommen wurde.

A Dark Poem, Part III: The Messiah Complex – Trackliste:

Unconditional Artificial Chemistry The Messiah Complex Broken Souls, Common Enemies A Dark Poem – Orchestral Suite

Gastmusikbeiträge:

Ingrid Ose — Flöte auf Broken Souls, Common Enemies

Kristiansand Symphony Orchestra and Opernchor auf A Dark Poem – Orchestral Suite

Verfügbare Formate:

CD-Digipak

12″-Vinyl im Gatefold (Schwarz)

12″-Vinyl im Deluxe-Gatefold (Silber-grün marmoriert)

12″-Vinyl im Deluxe-Gatefold (Transparent rot-schwarz marmoriert)

12″-Vinyl im Deluxe-Gatefold (Weiß mit schwarzen Sprenkeln)

12″-Vinyl im Deluxe-Gatefold (Türkis-schwarz marmoriert)

12″-Vinyl im Deluxe-Gatefold (Transparent orange-schwarz marmoriert)

Limitierte LP-Box „A Dark Poem, Part I-III“ (farbiges Vinyl; inkl. Demos & Outtakes)

„The title track from Part III Of A Dark Poem is about our need to find external excuses for our behavior“, sagt Bassist und Haupttexter Stein Roger Sordal. „This is nothing new, but with our uncritical way of working with our increasingly digital world, we seem unable to cope with the consequences of our actions.“ Green Carnation wurde Anfang der 90er Jahre von Tchort, dem ursprünglichen Bassisten von Emperor, gegründet und erlangte Kultstatus dank des Werks Light Of Day, Day Of Darkness – einem einzigen, einstündigen Song, der bis heute als eines der ambitioniertesten Epen des Metal gilt. Nach einer Pause kehrte die Band 2020 mit dem Album Leaves Of Yesteryear zurück, bei dem Schlagzeuger Jonathan Pérez zur Besetzung stieß, bevor 2025 der Startschuss für die aktuelle Trilogie fiel. Mehr Informationen findet ihr hier.

Green Carnation sind:

Kjetil Nordhus – Gesang

Stein Roger Sordal – Bass

Tchort – Gitarren

Bjørn Harstad – Gitarren

Trond Breen – Gitarren

Endre Kirkesola – Keyboards

Green Carnation online:

https://www.facebook.com/GreenCarnationNorway

https://www.instagram.com/green2carnation/