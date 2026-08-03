Deathcult: kündigen neues Album „Cult Of The Dog“ an, das im Oktober über Soulseller Records erscheint

Soulseller Records kündigt voller Stolz das neue Album der norwegischen Band Deathcult mit dem Titel Cult Of The Dog an, dessen Veröffentlichung für den 2. Oktober 2026 geplant ist.

Nach jahrelanger Arbeit kehren Deathcult mit ihrem gnadenlosen norwegischen Black Metal zurück und entfesseln das dritte Album ihrer Trilogie, die mit Cult Of The Dragon (2007) und Cult Of The Goat (2017) ihren Anfang nahm.

Aufgenommen mit dem legendären Pytten in der Grieghallen, verspricht Cult Of The Dog Black Metal der Spitzenklasse – ohne Kompromisse!

Weitere Einzelheiten sowie die erste Single des Albums werden Anfang August bekannt gegeben. Haltet die Augen offen …

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