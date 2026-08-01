Shadowborne – Heaven’s Falling

Mit Heaven’s Falling legt die schwedische Newcomer-Band Shadowborne ein Debüt vor, das Freunde von melodischem und modernem Power Metal aufhorchen lassen dürfte. Die Formation um Sängerin Eira Shadowborne verbindet klassische Power-Metal-Elemente mit symphonischen Arrangements, Fantasy-Themen und einem deutlichen Bezug zu Serien wie Game Of Thrones und Vikings. Dabei gelingt der Band das Kunststück, vertraute Genrestandards zu bedienen und dennoch genügend eigene Akzente zu setzen, um nicht in der Masse der Veröffentlichungen unterzugehen.

Hymnischer Fantasy-Power-Metal mit nordischer Seele

Musikalisch bewegt sich Heaven’s Falling zwischen klassischem skandinavischem Power Metal und modernen Einflüssen von Bands wie Battle Beast, Beast In Black oder Brothers Of Metal. Die Produktion von Kristoffer Göbel fällt druckvoll und klar aus, wobei Gitarren, Keyboards und Gesang stets ausgewogen miteinander harmonieren.

Nach dem kurzen, orchestralen Intro Winter Is Coming (Heims Advenit) setzt High And Low direkt ein erstes Ausrufezeichen. Der Song verbindet kraftvolle Riffs mit einem eingängigen Refrain und zeigt bereits die größte Stärke der Band: ein außergewöhnlich gutes Gespür für Hooks und Melodien. Auch Wolf And The Queen überzeugt mit einer gelungenen Mischung aus Härte und Eingängigkeit, während Custodians temporeich nach vorne prescht und die metallische Seite der Band hervorhebt.

Im Mittelpunkt steht jedoch die Leistung von Frontfrau Eira Shadowborne. Ihre Stimme verleiht den Songs Charakter und Wiedererkennungswert. Mal kraftvoll und kämpferisch, dann wieder gefühlvoll und emotional, trägt sie die verschiedenen Stimmungen des Albums mühelos.

Textlich ist Heaven’s Falling tief in Fantasy-Welten verwurzelt. Zahlreiche Songs greifen Motive und Figuren aus Game Of Thrones auf. So erzählt Hold The Door die tragische Geschichte von Hodor, während Stranger To Myself Bezüge zu Arya Stark herstellt. Doch hinter Drachen, Mauern und Schlachten verbergen sich auch universellere Themen wie Identität, Opferbereitschaft, Mut und innere Stärke. Gerade dadurch funktionieren die Texte auch für Hörer, die mit der Vorlage nicht vertraut sind.

Zu den Highlights zählt außerdem der Titeltrack Heaven’s Falling (Dragon’s Hymn), der mit großen Chören und hymnischer Atmosphäre glänzt. Ebenfalls stark geraten ist Raven. Der Song verbindet starke Hooks, eingängige Melodien und eine spürbare emotionale Tiefe.

Auch wenn Shadowborne das Genre nicht neu erfinden, profitieren sie von einer bemerkenswerten Konsequenz im Songwriting. Die Platte wirkt kompakt und abwechslungsreich und verliert bei einer Laufzeit von gut 35 Minuten kaum an Spannung. Die Kombination aus Fantasy-Thematik, starken Melodien und einer charismatischen Sängerin sorgt dafür, dass das Debüt deutlich über dem Durchschnitt vieler Genrekollegen liegt.

Hier gibt es weitere Informationen zu Shadowborne – Heaven’s Falling in unserem Time For Metal Release-Kalender.