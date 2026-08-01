Eleine: veröffentlichen neue Single/Video „Watch As We Rise“

Gestern veröffentlichte die schwedische Metalband Eleine ihre neue Single und ihr neues Musikvideo Watch As We Rise und präsentiert das Artwork und den Pre-Order Start für ihr kommendes fünftes Studioalbum The Water Taste Of Blood, das die Band in Eigenregie über ihr eigenes Label veröffentlicht. The Water Taste Of Blood erscheint am 4. Dezember über Algoth Records und wird weltweit von Sound Pollution Distribution vertrieben.

Während der erste Track Empire Of Lies die Täuschung offenlegte und We March uns durch diese hindurchführte, ist Watch As We Rise die Abrechnung und der Soundtrack zum Untergang dieses Imperiums. Die dritte Single des kommenden Albums ist die bisher härteste. Aufgebaut auf treibenden, unnachgiebigen Riffs und einem Gesang, der sich nicht zurückhält, handelt der neue Track davon, mitten im Schlag wieder aufzustehen und alles niederzubrennen.

In Eleines eigenen Worten:

„Das ist unser Song über die Rückeroberung der Kontrolle über das eigene Leben.

Wir haben in den letzten Jahren so viel Scheiße durchgemacht. Begraben unter einem Berg nach dem anderen. Watch As We Rise ist ein befreiender Song, der einen mit Kraft und Entschlossenheit erfüllt, durch heavy-treibende Riffs und in-your-face-Vocals.“ – Rikard Ekberg & Madeleine Liljestam (Eleine)

Das neue Eleine Album The Water Taste Of Blood erscheint am 4. Dezember.

The Water Taste Of Blood Tracklist:

1. Watch As We Rise

2. Hell Remains

3. We March

4. Liars Linger

5. Allt Mitt Blod

6. Ich Sehe Dich

7. Empire Of Lies

8. They Walk Without A Name

9. As I Walk Alone

10. The Water Taste Of Blood

11. The Great Battle

12. We Stand United

Von Oktober bis Dezember gehen Eleine auf ihre bislang größte Headliner Tournee durch Deutschland, Österreich, die Schweiz sowie quer durch Europa und Großbritannien. Auf über 30 Konzerten präsentiert die Band ihre neuen Songs, bevor sie am 5. Dezember zur exklusiven Album-Release-Show von The Water Taste Of Blood nach Schweden zurückkehren.

Eleine Europa / UK Tour 2026:

08.10. DE Hamburg – Logo

09.10. DE Dortmund – Junkyard

10.10. NL Hoogeveen – Podium

11.10. BE Kortrijk – DVG Club

13.10. UK London – The Underworld

14.10. UK Southampton – The Brook

15.10. UK Manchester – Rebellion

16.10. UK Glasgow – Slay

17.10. UK Nottingham – Saltbox

18.10. UK Birmingham – O2 Institute 2

19.10. FR Paris – Backstage By The Mill

22.10. ES Barcelona – Razzmatazz 3

23.10. FR Marseille – Molotov

24.10. CH Monthey – Pont Rouge

25.10. CH Lucerne – Sedel

26.10. IT Mailand – Slaughter Club

27.10. DE München – Feierwerk

29.10. DE Trier – Mergener Hof

30.10. AT Salzburg – Rockhouse

01.11. CZ Zlín – Masters Of Rock Café

03.11. PL Warschau – Hydrozagadka

04.11. PL Krakau – Zaścianek

05.11. PL Posen – 2Progi

06.11. DE Berlin – Cassiopeia

07.11. DE Hannover – Café Glocksee

08.11. DE Leipzig – Hellraiser

09.11. DK Aarhus – VoxHall

10.11. DK Kopenhagen – Stengade

11.11. SE Stockholm – Kollektivet Livet

12.11. SE Göteborg – Valand

05.12. SE Lund – Mejeriet (Exklusive Album Release Show)