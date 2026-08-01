Eleine: veröffentlichen neue Single/Video „Watch As We Rise“

Gestern veröffentlichte die schwedische Metalband Eleine ihre neue Single und ihr neues Musikvideo Watch As We Rise und präsentiert das Artwork und den Pre-Order Start für ihr kommendes fünftes Studioalbum The Water Taste Of Blood, das die Band in Eigenregie über ihr eigenes Label veröffentlicht. The Water Taste Of Blood erscheint am 4. Dezember über Algoth Records und wird weltweit von Sound Pollution Distribution vertrieben.
Während der erste Track Empire Of Lies die Täuschung offenlegte und We March uns durch diese hindurchführte, ist Watch As We Rise die Abrechnung und der Soundtrack zum Untergang dieses Imperiums. Die dritte Single des kommenden Albums ist die bisher härteste. Aufgebaut auf treibenden, unnachgiebigen Riffs und einem Gesang, der sich nicht zurückhält, handelt der neue Track davon, mitten im Schlag wieder aufzustehen und alles niederzubrennen.
In Eleines eigenen Worten:
„Das ist unser Song über die Rückeroberung der Kontrolle über das eigene Leben.
Wir haben in den letzten Jahren so viel Scheiße durchgemacht. Begraben unter einem Berg nach dem anderen. Watch As We Rise ist ein befreiender Song, der einen mit Kraft und Entschlossenheit erfüllt, durch heavy-treibende Riffs und in-your-face-Vocals.“ – Rikard Ekberg & Madeleine Liljestam (Eleine)
Das neue Eleine Album The Water Taste Of Blood erscheint am 4. Dezember.
The Water Taste Of Blood Tracklist:
1. Watch As We Rise
2. Hell Remains
3. We March
4. Liars Linger
5. Allt Mitt Blod
6. Ich Sehe Dich
7. Empire Of Lies
8. They Walk Without A Name
9. As I Walk Alone
10. The Water Taste Of Blood
11. The Great Battle
12. We Stand United
Von Oktober bis Dezember gehen Eleine auf ihre bislang größte Headliner Tournee durch Deutschland, Österreich, die Schweiz sowie quer durch Europa und Großbritannien. Auf über 30 Konzerten präsentiert die Band ihre neuen Songs, bevor sie am 5. Dezember zur exklusiven Album-Release-Show von The Water Taste Of Blood nach Schweden zurückkehren.
Eleine Europa / UK Tour 2026:
08.10. DE Hamburg – Logo
09.10. DE Dortmund – Junkyard
10.10. NL Hoogeveen – Podium
11.10. BE Kortrijk – DVG Club
13.10. UK London – The Underworld
14.10. UK Southampton – The Brook
15.10. UK Manchester – Rebellion
16.10. UK Glasgow – Slay
17.10. UK Nottingham – Saltbox
18.10. UK Birmingham – O2 Institute 2
19.10. FR Paris – Backstage By The Mill
22.10. ES Barcelona – Razzmatazz 3
23.10. FR Marseille – Molotov
24.10. CH Monthey – Pont Rouge
25.10. CH Lucerne – Sedel
26.10. IT Mailand – Slaughter Club
27.10. DE München – Feierwerk
29.10. DE Trier – Mergener Hof
30.10. AT Salzburg – Rockhouse
01.11. CZ Zlín – Masters Of Rock Café
03.11. PL Warschau – Hydrozagadka
04.11. PL Krakau – Zaścianek
05.11. PL Posen – 2Progi
06.11. DE Berlin – Cassiopeia
07.11. DE Hannover – Café Glocksee
08.11. DE Leipzig – Hellraiser
09.11. DK Aarhus – VoxHall
10.11. DK Kopenhagen – Stengade
11.11. SE Stockholm – Kollektivet Livet
12.11. SE Göteborg – Valand
05.12. SE Lund – Mejeriet (Exklusive Album Release Show)
Eleine: haben neuen Song & Visualizer „We March“ veröffentlicht