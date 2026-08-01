Godslave: haben neue Single und Video „Square One“ veröffentlicht

Godslave veröffentlichen die neue Single Square One – das neue selbstbetitelte Studioalbum erscheint am 11.09.2026 bei Metalville (EDEL).

Es gibt kaum einen frustrierenderen Gedanken als diesen: „Jetzt bin ich wieder ganz am Anfang.“

Genau diesem Gefühl widmen sich Godslave auf ihrer neuen Single Square One. Der Song handelt von Rückschlägen, inneren Dämonen und der Angst, alle Fortschritte verloren zu haben.

Doch die Botschaft ist klar: Niemand fängt wirklich wieder bei null an. Alles, was man unterwegs gelernt hat, bleibt – auch wenn es sich in diesem Moment nicht so anfühlt. Square One ist ein Song über Hoffnung und Durchhaltevermögen – wer schon einmal aus dem Tal geklettert ist, wird auch den nächsten Aufstieg schaffen.

Musikalisch trifft ein für Godslave ungewöhnlicher, fast schon an Crust Punk erinnernder Groove auf die epischen Melodien, die den Sound der Saarländer so unverwechselbar machen.

Passend zum gefühlten Start bei Null haben Godslave ein eigenes Old-School-Jump-’n’-Run Spiel entwickelt, das auf www.godslave.de spielbar ist und auch das herrlich nerdige Musikvideo prägt.

Never back to Square One.

Godslave Tourdaten:

12.09.2026 DE Neunkirchen Stummsche Reithalle

26.09.2026 DE Kelsterbach Metalstorm Festival

03.10.2026 DE Lenzburg Metbar

12.12.2026 DE Lörrach Metal Café

Godslave Line-Up:

Thommy – Vocals

Bernie – Guitar

Manni – Guitar

Mika – Bass

Tobi – Drums