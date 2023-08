Godslave: „Whatever We Want – A Tribute To Status Quo” endlich wieder in digitaler Version erhältlich

„…mit diesem Riff hat für mich alles begonnen…“ …sagt Bernie, Gitarrist und Gründungsmitglied von Godslave zu dem Intro von Status Quos Caroline, das die flammende Leidenschaft für den Heavy Metal bei ihm gezündet hat. Und als selbst ernannter „Status Quo – Ultra“ konnte er 2015 nicht anders, als dem Tribut zu zollen und mit seinen Jungs eine ganze Tribut-EP mit Quo-Songs aufzunehmen.

Und heute vor genau 50 Jahren erblickte die Status Quo Single Caroline das Licht der Welt und startete seinen bis heute anhaltenden Siegeszug als Kultklassiker, der noch immer jede Quo Show eröffnet. Was für einen würdigeren Anlass könnte es geben, als mit dem heutigen Tag auch wieder Whatever We Want – A Tribute To Status Quo den Fans in digitaler Form zugänglich zu machen. Und um die Geburtstagsparty noch zu toppen, haben Godslave für ihre Fans noch ein brandneues Video zu Caroline in Petto, welches hier angesehen werden kann:

Whatever We Want – A Tribute To Status Quo Tracklist:

1. Caroline

2. Little Lady

3. Is There A Better Way

4. Oh Baby

5. Too Far Gone

6. Down Down

Godslave Links:

https://www.godslave.de/

https://www.facebook.com/godslaveband

https://www.instagram.com/godslaveband/