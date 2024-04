Cognitive: veröffentlichen Video/Single „A Pact Unholy“

A Pact Unholy ist die bissige neue Single der Technical Death Metal-Architekten Cognitive. Der Track erscheint auf dem Album Abhorrence, das am 17. Mai auf Metal Blade Records veröffentlicht werden soll.

Einst vom Kerrang-Magazine treffend für das Komponieren von Songs mit „knorpelzerschmetternder Wucht“ gelobt, führen Abhorrence die Tradition mit einer wahnsinnigen Mischung aus unerbittlichen Riffs und nachdenklichen, verheerenden Texten fort. Abhorrence ist ein wütendes, kräftezehrendes und letztlich erfüllendes Erlebnis, bei dem sich das Quintett aus New Jersey von seiner brutalen Seite zeigt.

Gitarrist Rob Wharton erklärt zu ihrer neuesten Single: „A Pact Unholy kicks off with blistering speeds, guitars are nonstop, and the drums add to the ferocity, all leading into a dissonant, blackened midsection, and a heavy riff exit, with fantasy lyrics speaking about bloodmagic, summoning, and resurrection.“

Seht euch das Video zu A Pact Unholy von Cognitive an hier an:

Das bereits veröffentlichte Video der zu Abhorrence findet ihr hier.

Cognitive begannen mit der Arbeit an Abhorrence, während sie als Support für Malevolent auf der Thoughts Of A Hastened Extinction auf Tour unterwegs waren. Sie schickten die Tracks hin und her, während sie von einem intensiven Gig zum nächsten reisten. Schlagzeuger AJ Viana hat sein eigenes Studio (er hat zuvor mit so renommierten Bands wie Hath gearbeitet) und hat das Album aufgenommen, getrackt und gemischt, bevor Ryan Williams (The Black Dahlia Murder, John Frum) von Metal Blade Records das Mastering übernahm. Zum großen Vorteil des Albums war es ein gemeinschaftlicher Prozess, bei dem jeder sein sprichwörtliches Bestes gegeben hat.

Abhorrence ist eine Übung in akustischer Turbulenz, jeder Track nimmt den Hörer mit auf eine wunderbare traumatische Reise. „Our lyrics for this record are all over the place,“ sagt Wharton. „There’s some stuff about video games and addiction and mental health. To me, that’s the kind of subject matter that hits home because everyone’s got stuff going on in their lives. It’s relatable.“

Cognitive kommendes Full-Length-Album Abhorrence wird auf CD und in digitalen Formaten sowie als Vinyl in den folgenden Farbvarianten veröffentlicht:

– Crimson Void (US retail)

– Gilded Abyss (EU + US Metal Blade Webstore – Ltd. 400)



Vorbestelloptionen findet Ihr unter: metalblade.com/cognitive

Cognitive werden Party Cannon nächsten Monat auf ihrer europäischen Vomitour 2024 begleiten. Außerdem wird die Band Benighted auf ihrer Canadian Infestation Tour im Herbst unterstützen, weitere Live-Termine werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.

Cognitive w/ Party Cannon:

Mehr Infos zu Cognitive (inklusive der Tourtermine mit Party Cannon) findet ihr hier:

Cognitive w/ Benighted:

9/22/2024 QG – Rouyn Noranda, QC

9/23/2024 Piranha Bar – Montreal, QC

9/24/2024 Rainbow Bistro – Ottawa, ON

9/26/2024 Rum Runners – London, ON

9/27/2024 Warehouse – St Catharines, ON

9/28/2024 The Back Stage – Windsor, ON

9/29/2024 Sneaky Dee’s – Toronto, ON

9/30/2024 l’Anti – Quebec City, QC

Cognitive sind:

Rob Wharton – Gitarren

Harry Lannon – Gitarristen

Shane Jost – Gesang

Tyler Capone-Vitale – Bass

AJ Viana – Schlagzeug

Cognitive online:

https://www.facebook.com/Cognitivenj

https://www.instagram.com/cognitive_nj