Rage am 11.05.2024 auf „40 Years In Rage World Tour 2024“ im Mergner Hof in Trier (Vorbericht)

Künstler: Rage, Tri State Corner, Broken Fate

Ort: Mergener Hof, Rindertanzstr. 4, 54290 Trier

Datum: 11.05.2024

Kosten: 35,00 € VVK

Genre: Power Metal, Heavy Metal, Death Thrash Metal, Bouzuki Rock

Besucher: ca. 350 Besucher

Veranstalter: Mergener Hof Trier

Link: https://mjctrier.de/event/rage/

40 Jahre Rage – 4 Decades of Heavy Metal. 1984 war das Jahr, in dem der Grundstein für die Karriere einer Band gelegt wurde, die auch 40 Jahre danach noch genau so aktiv ist wie am ersten Tag.

Nur wenige Metal-Formationen können auf eine dermaßen umfassende, vielschichtige und abwechslungsreiche Karriere zurückblicken wie Rage. Die Band um Sänger/Bassist Peavy Wagner hat im Laufe ihrer langen Laufbahn eine riesige Bandbreite an stilistischen Nuancen in ihr Gesamtkonzept integriert. Es gab Veröffentlichungen mit schwerpunktmäßig harschen Thrash-Klängen, aber auch Scheiben mit hymnischem Power Metal sowie – im wahrsten Sinne des Wortes – Werke mit symphonischer Ausrichtung. Auf ihrer ausgedehnten 40 Years In Rage World Tour 2024 machen Rage auch im Mergener Hof in Trier, gleich neben der Porta Nigra einen Stopp.

Ursprünglich sollten als Support Mission In Black dabei sein. Diese mussten die Tourdaten mit Rage aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig absagen. Eingesprungen sind dafür schnell Tri State Corner. Tri State Corner, die durch Verwendung eines im Hard Rock Bereichs eher untypischen Instruments, der Bouzuki, ihren ganz eigenen, unverwechselbaren Sound kreiert haben. Die internationale Truppe Tri State Corner um den durch Rage bekannten Christos Efthimiadis ist wahrlich der Pionier des Bouzuki Rocks.

Als weiterer Support dabei sein werden in Trier die Schweizer Broken Fate. Broken Fate wurde im Jahr 2007 von Tobias John Bänteli (Vocals, Guitar) und Alessandro De Cicco (Drums) gegründet. Drei Alben haben die Melodic Death Thrasher bisher auf der Habenseite. Natürlich wird es an diesem Abend auch Songs von ihrem aktuellen Album Fighters & Dreamers live geben!

