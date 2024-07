Smorrah: veröffentlichen Musikvideo zu „Buried Underneath“

Gestern erschien das neue, ebenso originelle wie aufwändige Musikvideo der Gelsenkirchener Groove Thrasher Smorrah zum Song Buried Underneath, ausgekoppelt aus dem 2024er Debütalbum Welcome To Your Nightmare.

Aufgenommen wurde das Video mit betont spannendem Horrorfaktor in einem regionalen Bergwerk, dem Trainingsbergwerk Recklinghausen.

Als Besonderheit im neuen Video ist auch die Heilige Barbara zu sehen, jedoch auf absolut unerwartete, beängstigende Art und Weise … sie tut nämlich hierin genau das Gegenteil ihrer Bestimmung und bringt in zutiefst dämonischer Bösartigkeit verheerendes Unheil!

Bereits seit dem Mittelalter wird die Heilige Barbara als Patronin verehrt, besonders zum Schutz vor jähem Tod – und sie wird auch als Beistand der Sterbenden angerufen.

Als Schutzheilige der Bergleute wird sie wegen ihrer Flucht durch eine Felsspalte verehrt.

Sowohl der Song als auch das Musikvideo sind als zutiefst respektvoll würdigende Hommage an den von der Band so sehr geliebten Heimatort sowie die Region an sich konzipiert.

Im Video sind sogar auch zwei der getreuesten Necrosouls zu sehen, wie die Band ihre eisernen Follower und Supporter nennt.

„… verbinden geschickt die Qualitäten von Bands wie Sodom (als Gelsenkirchener natürlich eine Pflichtband), Sepultura und Pantera. Natürlich kommt einem das eine oder andere Riff sehr bekannt vor, aber ansonsten klingen sie schon sehr eigenständig. Gutes und abwechslungsreiches Songwriting. Gutes Debütalbum. Wer seinen Thrash Metal abwechslungsreich mag und nicht nur auf dreschende Geschwindigkeit steht, der kann hier bedenkenlos zugreifen.“ – Das schreibt unser Time For Metal Redakteur Michael E., hier kommt ihr zu seinem Review zu Welcome To Your Nightmare: