Bear: feiern die Veröffentlichung ihrer EP „Anhedonia“ mit einer neuen Single

Die belgischen Mathcore-Schwergewichte Bear feiern die physische Veröffentlichung ihrer neuen EP Anhedonia, die am 22. Mai, über Pelagic Records erschienen ist

Passend zur neuen EP präsentierte die Band ihr neues Video zu Lacerate. Das Video könnt ihr euch hier ansehen:

Die Band erklärt: „Lacerate is probably our collective favourite song on the EP, and is a perfect encapsulation of everything we want to bring to a Bear track. The brutality combined with the emotion-filled chorus make it everything we wanted it to be, and we hope our fans will agree.“

Die digitale Veröffentlichung von Anhedonia erfolgt im weiteren Verlauf dieses Jahres.

Anhedonia – Trackliste:

Empty Markers Lacerate The Smile Anhedonia Metastatic

Der Sound von Bear ist eine kalkulierte Kollision aus technischer Präzision und ungefilterter Aggression – eine moderne Spielart des europäischen Metal, die von Math-Elementen geprägte Komplexität mit einer instinktiven, elektrisierenden Intensität in Einklang bringt. Im Kern ihrer Identität steht eine Kombination aus Köpfchen und roher Gewalt.

Mit Anhedonia liefern Bear fünf Songs voller purem Adrenalin und ungefilterter Härte ab; ein Werk, das eine Band einfängt, die sich jenem seltsamen emotionalen Vakuum stellt, das auf ein Trauma folgen kann. Anhedonia ist zugleich Schlachtruf und Bekenntnis – ein tief unter die Haut gehendes Zeugnis von Widerstandskraft, geschmiedet in Jahren, die von Krankheit, Verlust, Ungewissheit und hart erkämpfter Beharrlichkeit gezeichnet waren.

Die EP wurde live als komplette Band eingespielt – ohne Click-Track, ohne die üblichen „Sicherheitsnetze“ des Studios und ohne künstliche Nachbearbeitung. Was man hört, sind vier Musiker, die vollkommen aufeinander eingeschworen sind und sich in Echtzeit gegenseitig von ihrer rohen, explosiven Energie nähren.

Gitarrist James Falck kommentiert: „After writing Vanta which was written during a particularly unpleasant moment in my life (cancer, surgery, treatment, family deaths, breakups), I personally was able to exorcise a lot of demons, and since then a lot of incredible things have happened in my life. Making music has always been a big source of therapy for me, and these songs really represent this state I was in until recently; where I had a lot to be grateful for, but the trauma and pain I had experienced in the years before had created a certain level of numbness, apprehension, and indifference.“

Bassist Dries Verhaert fügt hinzu: „We indeed approached this project quite differently, both creatively and in the studio. Looking back, I’m proud of what we’ve achieved. Anhedonia is Bear at our most authentic and vulnerable. If you ever find yourself in the dark, keep pushing. Accept help from those around you, and keep moving forward. This album is proof that even in the toughest times, there’s a way through.“

Bear sind:

Maarten Albrechts – Gesang

James Falck – Gitarre

Dries Verhaert – Bass

Serch Carriere – Schlagzeug

Bear online:

https://www.facebook.com/bearpropaganda

https://www.instagram.com/bear.propaganda