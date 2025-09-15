Psychonaut: veröffentlicht komplexen neuen Track „And You Came With Searing Light“

Die belgische, psychedelische Post-Metal-Kollektiv Psychonaut hat mit ihrem traditionellen Dreier-Line-Up schon lange die kompositorische Finesse, fesselnde narrative Tiefe und beeindruckende Live-Präsenz bewiesen. Die Band steht nun an der Spitze der zeitgenössischen, progressiven Heavy-Musik.

Ihr neues Album World Maker ist aus unermesslicher Freude und gleichzeitig tiefem Verlust entstanden und markiert eine Zeit des Wandels für Psychonaut, sowohl persönlich als auch musikalisch. Die Band brennt die philosophischen und narrativen Komplexitäten ihrer vorherigen Werke mit einer durchdringenden Klarheit weg, die uns dazu auffordert, die Schönheit des Jetzt zu genießen, um ein Vermächtnis für die Zukunft zu hinterlassen.

Seht euch das Video zu And You Came With Searing Light hier an:

Die Idee zu World Maker entstand, als die Kampagne für das vorherige Album Violate Consensus Reality zu Ende ging und die Nachricht eintraf, dass Gitarrist und Sänger Stefan De Graef Vater wird. Diese Veränderung im Leben führte dazu, dass De Graef, wie viele werdende Väter, neu bewerten musste, was wirklich wichtig ist. Die Musik, die er inspirierend schrieb, war frei von den vorherigen philosophischen und spirituellen Grundlagen der Band und nahm stattdessen die Form von Lebenslektionen für seinen ungeborenen Sohn an – ein Vermächtnis der Liebe, falls ihm jemals etwas zustoßen sollte.

Diese hoffnungsvolle Euphorie strahlt durch World Maker als untypische, optimistische Wärme; von der schwingenden Rhodes-Orgel im titelgebenden Eröffnungstrack bis hin zu dem umherirrenden, von Free-Jazz-inspirierten Gitarrensolo, das Everything Else Is Just The Weather einführt. Auch Elemente der Weltmusik, Elektronik und der überirdischen Stimme der niederländischen Multiinstrumentalistin und alten Freundin Anthe Huybrechts (Anthe/Helion Creek) sind besonders auf Tracks wie Origins zu hören, der auch mit Tabla, einem Paar indischer Handtrommeln, als treibendem Herzschlag aufwartet.

Während die gewaltigen Riffs, die drückenden Polyrhythmen und der gutturale Gesang von Psychonaut prächtiger denn je sind, zeigen World Maker ein breiteres dynamisches Spektrum, das es der Band ermöglicht, stolz ihre zarteren, intimeren Extreme sowie ihre aggressivsten und rauesten Seiten zu erkunden. Kurz nach der Geburt von De Graefs Sohn erhielt die Band die verheerende Nachricht, dass sowohl sein eigener Vater als auch der Vater von Thomas Michiels, Bassist und Sänger von Psychonaut, an fortgeschrittenen Krebserkrankungen erkrankt waren. Zwischen Freude und Trauer lebend, konzentrierte sich die Band darauf, den grandiosen Umfang und die weltverändernde Agenda von Violate Consensus Reality abzulegen und sich auf das Hier und Jetzt zu fokussieren.

Inmitten solch turbulenter Zeiten fand die Band Stärke und Unterstützung innerhalb ihrer Post-Metal-Community. Das Album wurde von der Band zusammen mit ihrem langjährigen Mitarbeiter und engen Freund Chiaran Verheyden (Hippotraktor) aufgenommen und produziert, mit Hilfe und Rat von Psychonauts Live-Techniker Victor, der dafür sorgt, dass das Album auch auf der Bühne großartig klingt. Sogar das Artwork für World Maker war eine Familienangelegenheit und wurde von dem engen Freund Sam Coussens der belgischen Cosmic Sludge-Metaller Pothamus gestaltet.

Trotz der Höhen und Tiefen des Lebens sind World Maker direkt und mutig, ohne die rohe Kraft, kreative Innovation oder die unverwechselbare musikalische Tiefe von Psychonaut zu opfern. Während ihre vorherigen Alben großartige introspektive Reisen durch Zeit und Raum unternahmen, besticht World Maker durch seine kompromisslose Klarheit: ein Vater, der seinem neugeborenen Sohn singt, während ein Sohn seinem eigenen Vater Lebewohl sagt.

Nachdem sie 2020 mit ihrem dreimal zurückgezogenen Debüt Unfold The God Man bei Pelagic Records für Aufsehen in der Post-Metal- und Prog-Szene sorgten und 2022 mit den transformierenden metaphysischen Komplexitäten von Violate Consensus Reality nachlegten, hat Psychonaut auf renommierten belgischen Open-Air-Festivals wie Alcatraz, Rock Herk und Boomtown Festival gespielt sowie auf Boutique-Events wie Soulcrusher, Roadburn Redux und A Colossal Weekend. Sie teilten sich die Bühne mit Größen wie Amenra, Brutus und ihren Labelkollegen The Ocean und PG.Lost.

Psychonaut sind:

Stefan de Graef – Gitarre, Gesang

Thomas Michiels – Bass, Gesang

Harm Peters – Schlagzeug

