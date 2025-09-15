Them: veröffentlichen mit „Remember To Die“ eine neue Single inkl. Video

Die deutsch/amerikanische Power/Thrash-Metal-Band Them hat mit Remember To Die die neue Single und das dazugehörige Video aus dem kommenden Album Psychedelic Enigma veröffentlicht.

Die Band sagt: „Der wahrscheinlich schnellste und brutalste Song, den Them jemals geschrieben haben! Wir spüren die Furcht zweier Liebender, die im Angesicht des Todes vereint sind!“

Psychedelic Enigma erscheint am 24. Oktober 2025 über Steamhammer als CD Digipak, 2LP Gatefold Version (inkl. 3 Bonustracks) und Digital.