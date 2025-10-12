Them: veröffentlichen eine neue Single inkl. Video

Die deutsch/amerikanische Power/Thrash-Metal-Band Them hat mit Psychonautic State die neue Single und das dazugehörige Video aus dem kommenden Album Psychedelic Enigma veröffentlicht.

Die Band sagt: „Gibt es die Bezeichnung Prog-Thrash noch? Dieser Song verknotet euch das Hirn und ihr werdet das Gefühl lieben! Ein veränderter Bewusstseinszustand erlaubt einen tieferen Blick in die Psyche einer aufgewühlten Seele!“

Psychedelic Enigma erscheint am 24. Oktober 2025 über Steamhammer als CD Digipak, 2LP Gatefold Version (inkl. 3 Bonustracks) und Digital und kann hier vorbestellt werden: https://Them.lnk.to/psychedelicenigma