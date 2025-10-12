Das Interview mit Erik G., Sänger und Bassist von Månegarm, zum aktuellen Album „Edsvuren“

Artist: Månegarm

Herkunft: Norrtälje, Schweden

Genre: Viking Metal, Pagan Metal, Folk Metal

Label: Napalm Records

Bandmitglieder:

Gesang, Bass– Erik Grawsiö

Gitarre – Markus Andé

Schlagzeug – Jakob Hallegren

Wer sich für heidnische Metalkunst interessiert, härtere Klänge mag und den Pagan Metal laut aufdreht, der kennt Månegarm schon längst. In diesem Jahr feiert die Band ihr 30-jähriges Bestehen und präsentiert mit Edsvuren ein neues Album, das über Napalm Records erschienen ist. Wir haben mit den Schweden über ihr aktuelles Werk gesprochen.

Time For Metal / René W.:

Nach drei Jahrzehnten Bandgeschichte: Wie fühlt es sich für euch an, immer noch so präsent und kraftvoll ein neues Album wie Edsvuren zu veröffentlichen?

Månegarm / Erik G.:

Es fühlt sich absolut fantastisch an! Es macht mehr Spaß denn je, Metal zu spielen 🙂

Time For Metal / René W.:

Der Einstieg ins Album ist besonders persönlich, da Eriks Tochter Lea im Opener I Skogsfruns Famn zu hören ist. Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit, und was bedeutet euch dieser familiäre Start in die neue Platte?

Månegarm / Erik G.:

Die Idee, weibliche Vocals auf diesem Album zu haben, kam nach einer Weile, als der Song fast fertig war, wie ich mich erinnere. Er war noch nicht aufgenommen, aber ich war mit dem Komponieren fertig. Ich dachte, es wäre cool, am Ende des Songs einen weiblichen Gesang zu haben, und meine erste Idee war, Ellinor zu bitten, diesen Teil zu singen. Aber ich war zu aufgeregt, um zu warten, also fragte ich meine Tochter Lea, ob sie es versuchen könnte. Ich habe mein kleines Studio zu Hause, daher ist es einfach, neue Ideen auszuprobieren. Jedenfalls sang Lea diese Zeilen und es klang fantastisch. Sie hat eine zerbrechlichere Stimme als Ellinor, aber in diesem Teil passt sie meiner Meinung nach perfekt zum Song.

Time For Metal / René W.:

Auf dem Album finden sich außerdem weitere Gastbeiträge, unter anderem von Ellinor Videfors und Liv Hope Lenard. Was hat euch dazu bewegt, mit diesen Stimmen zu arbeiten, und wie haben sie den Charakter der jeweiligen Songs geprägt?

Månegarm / Erik G.:

Ellinor arbeitet seit mehr als zehn Jahren mit uns zusammen. Sie ist fantastisch, daher war das eine leichte Entscheidung, und ich möchte niemanden anderen. Liv Hope Lenard ist ebenfalls eine fantastische Sängerin und singt in der Band Fredlös. Fredlös sind Freunde von uns, wirklich tolle Leute. Als ich den Song Edsvuren schrieb, hörte ich einfach Livs Stimme in meinem Kopf. Ich habe sie gefragt, und sie hat zugesagt. Das Ergebnis ist großartig! 🙂

Time For Metal / René W.:

Ein Markenzeichen deiner Musik ist die Balance zwischen Härte und Melodie, zwischen wuchtigen Growls und kraftvollen Clean-Vocals. Wie entwickelt ihr diese Dynamik beim Songwriting, und welche Rolle spielt dabei die Stimmung des jeweiligen Stückes?

Månegarm / Erik G.:

Das kommt ganz natürlich. Ich habe Songs schon immer so komponiert, daher denke ich, dass es einfach der Månegarm-Sound/Stil ist, der irgendwie präsent ist, wenn ich komponiere, weil die meisten Songs so herauskommen. Natürlich nicht alle, aber ziemlich viele. Ich mag die Vielfalt und die Dynamik, die die Songs bekommen, wenn man die harten mit den sanften und die schnelleren Parts mit einem ruhigen Abschnitt mischt.



Time For Metal / René W.:

Auch das Artwork von Edsvuren zieht die Aufmerksamkeit auf sich. Welche Geschichte steckt hinter dem Cover und wie spiegelt es die thematische Ausrichtung des Albums wider?

Månegarm / Erik G.:

Eines der Hauptthemen des Albums ist der Widerstand der Heiden gegen die Mission des Christentums, insbesondere in den Regionen, in denen wir leben. Die Menschen hier kämpften hart für ihre Überzeugungen und ihre Lebensweise. Sie lieferten sich einen erbitterten Kampf, und es gibt Belege dafür, dass der Widerstand in den Teilen Schwedens, in denen wir leben, größer war.

Das Albumcover stammt von Kris Verwimp und zeigt die große Wikingerhorde, die sich behauptete.

Time For Metal / René W.:

Ihr singt traditionell in schwedischer Sprache – ein bewusst gewählter Weg in einem Genre, das stark international orientiert ist. Warum ist euch diese sprachliche Verwurzelung so wichtig?

Månegarm / Erik G.:

Ich würde sagen, dass es dem Ganzen ein authentischeres Gefühl verleiht. Wir haben ein paar Songs auf Englisch, die auch schön sind, aber es ist etwas Schöneres, auf Schwedisch zu singen … Es ist, als wäre es „echt“, wenn ich das mache, haha. Und die ganze Idee mit Månegarm, als wir die Band gründeten, war es, auf Schwedisch zu singen. Wir haben daran festgehalten und es fühlt sich gut an.

Time For Metal / René W.:

Edsvuren knüpft an eure bisherigen Werke an, erfindet den Pagan Metal aber nicht neu. Was unterscheidet das Album dennoch von seinen Vorgängern, und worin seht ihr eure Weiterentwicklung?

Månegarm / Erik G.:

Nein, wir erfinden nichts neu, da hast du völlig recht. Wir versuchen immer, uns weiterzuentwickeln und jedes Album besser zu machen, aber wir mögen unseren Stil und das, was wir tun, also werden wir niemals versuchen, anders, neu oder modern zu klingen. Wenn man ein neues Månegarm-Album auflegt, sollte man von der ersten Note an hören, dass es Månegarm ist. Ich denke, Edsvuren unterscheidet sich ein wenig von den, sagen wir, letzten beiden Alben. Es ist insgesamt vielfältiger, es gibt viel mehr akustische Songs. Wir haben immer mindestens einen akustischen Song auf jedem Album, aber jetzt wollten wir vier bis fünf Songs haben. Und ich finde, dass die Metalsongs sozusagen etwas „metallischer“ sind. Die Folk-Elemente und die Violine sind immer noch vorhanden, aber in geringerer Dosierung als auf Ynglingaättens Öde und Fornaldarsagor. Aber Martin (Violine) kann sich bei den akustischen Songs richtig austoben, also ist am Ende alles gut 🙂

Time For Metal / René W.:

Songs wie I Runor Ristades Orden oder Ofredsfylgjor stechen besonders heraus. Gibt es für euch persönliche Favoriten auf dem Album – Stücke, die euch besonders am Herzen liegen oder deren Entstehungsgeschichte außergewöhnlich war?

Månegarm / Erik G.:

Ofredsfylgjor wurde eigentlich für das letzte Album geschrieben, aber ich habe es nicht wirklich fertiggestellt. Und es passte auch nicht wirklich zu diesem Album. Also hatte ich es auf dem Computer und habe es dann einfach fertiggestellt. Er entstand, als ich einfach mit meiner Stimme herumspielte und immer mehr Stimmlagen hinzufügte. Das Ergebnis ist ziemlich cool geworden.

Time For Metal / René W.:

Ihr werdet oft in einem Atemzug mit Bands wie Ensiferum, Finntroll oder Borknagar genannt. Fühlt ihr euch in dieser Szene zu Hause, oder verfolgt ihr bewusst euren ganz eigenen Weg abseits solcher Vergleiche?

Månegarm / Erik G.:

Das Genre ist uns wirklich egal. Wir machen unser Ding und hoffen, dass es den Leuten gefällt. Ensiferum, Finntroll und Borknagar sind großartige Bands, und wir haben mit allen gespielt/getourt. Ich kann aber nicht sagen, dass wir so klingen wie sie. Aber im gleichen Zusammenhang erwähnt zu werden, ist natürlich kein Problem. Letztendlich spielen wir alle Metal 🙂

Time For Metal / René W.:

Zum Abschluss die Frage nach dem Blick in die Zukunft: Nach Edsvuren und 30 Jahren Månegarm – was dürfen eure Fans in den kommenden Jahren von euch erwarten? Das letzte Wort gehört zudem euch und könnt ihr ganz offen an eure Fans und unsere Leser wenden. Ich bedanke mich für das Interview und wünsche alles Gute für die Zukunft.

Månegarm / Erik G.:

Wir werden weiterhin das tun, was wir am meisten lieben: Musik schreiben, aufnehmen und spielen für euch alle! Hoffentlich sehen wir uns irgendwo auf einem Festival und haben eine Menge Spaß! Cheers

