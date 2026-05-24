Varg: veröffentlichen neue Live-Single/Video „Ewige Wacht“

Varg haben diesen Freitag ihr erstes Live-Album Live At Wolfszeit Festival 2024 über Napalm Records veröffentlicht. Die zuletzt erschienene Single ist eine neue Version von Ewige Wacht – eine Aufnahme, die mit einer Gänsehaut-Melodie und mitreißender Wucht besticht. Der Song wurde ursprünglich als Titelstück des jüngsten Studioalbums der Band veröffentlicht, mit dem sie ihren bislang höchsten Charterfolg feierte: Ewige Wacht (2023). Die eindrucksvolle Live-Aufnahme von Ewige Wacht festigt die Spitzenposition, die Varg seit Jahren in der deutschen Pagan-Szene innehaben – eine titelgebende „ewige Wacht“. Live At Wolfszeit Festival 2024 – aufgenommen auf dem bandeigenen Festival.

Varg über Ewige Wacht: „Ewige Wacht is a special moment for us every time we play it live. When the crowd sings back every lyric, we feel very clearly why this song has become the centerpiece of the album.“

Varg versammeln ihre Anhänger um sich und rufen zu einem gemeinsamen Ritual auf. Ihr erstes Live-Album, Live At Wolfszeit Festival 2024 wurde auf dem bandeigenen Festival aufgenommen. Es enthält mitreißende Live-Versionen von 16 Titeln. Live At Wolfszeit Festival 2024 lädt dazu ein, Teil dieses „Heimspiels“ zu sein – sowohl als Audioaufnahme als auch als Video im Blu-ray-Format. Gefilmt mit 13 Kameras, sorgt die Produktion für ein besonders rundes Live-Erlebnis.

Live At Wolfszeit Festival 2024 ist in folgenden Formaten erhältlich:

1 Blu-ray + 1 CD im DVD-Pack

Digitales Konzert, verfügbar über Thunderflix / Amazon Prime

/ Digitales Album

Gestärkt durch ihr vertrautes Umfeld halten Varg die Flamme am Leben und festigen mit Live At Wolfszeit Festival 2024 ihre führende Position in der deutschen Pagan-Szene. Eine einzigartige Machtdemonstration einer Band auf dem Höhepunkt ihres kreativen Schaffens – zumindest so lange, bis Varg im kommenden August zur nächsten „Wolfszeit“ rufen…

Varg über Live at Wolfszeit Festival 2024: „With Live At Wolfszeit Festival 2024, we are immortalizing one of the most intense moments in our band’s history. Fire, thunderous choirs, and pure emotions merge into an atmosphere that sweeps everything away. This album is the gateway to the innermost circle of the wolf pack—and the answer to a question we always ask together: Are you with us? We are with you!“

Festivals

20.06.2026 DE – Bärenstein / Mittsommernächte Bärenstein

05.07.2026 FR – Janzé / Ar’Vran Fest

15.–18.07.2026 DE – Nottertal-Heilinger Höhen / G.O.N.D.

20.–21.08.2026 DE – Eisfeld / Wolfszeit Festival

Shows

18.12.26 DE – Leipzig / Vargfest 2026

Varg sind:

Freki – Gesang

Fylgja – Gesang

Morkai – Gitarre

Ulvar – Gitarre

Rohgarr – Schlagzeug

Varg online:

https://www.facebook.com/VargOfficial/

https://www.instagram.com/vargofficial/