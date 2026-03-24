Eyoth: Debütalbum „Fallen“ (2023), erste Live-Show 2020 & Support von Marduk

Die Folk-Pagan-Metal-Formation Eyoth meldet sich mit bewegter Bandgeschichte und frischem Material zurück. Ursprünglich 2015 aus einer älteren Formation hervorgegangen, machte die Band erstmals im Umfeld von Finntroll auf sich aufmerksam, wo ihr Set Fallen am 01.12.2018 als Zugabe unter ihrem damaligen Namen uraufgeführt wurde.

Nach mehreren Besetzungswechseln und dem Einstieg von Jack Graved wurde die aktuelle Line-up im Juli 2020 endgültig gefestigt. Kurz darauf folgte am 12. September 2020 der erste offizielle Auftritt unter dem Banner Eyoth – im Rahmen eines von Katharsys Productions organisierten Metal-Festivals im schweizerischen Orbe.

Parallel begann die Band mit den Arbeiten an ihrem Debütalbum, das ursprünglich für 2020 vorgesehen war, letztlich jedoch erst 2023 unter dem Titel Fallen erschien. In der Zwischenzeit erspielte sich Eyoth mit weiteren Konzerten zunehmend Aufmerksamkeit – nicht zuletzt durch Support und Ankündigungen von Szenegrößen wie Marduk im November 2021.

Begleitend zur Veröffentlichung wurde zudem der Videoclip zur Single Burning Hope präsentiert, realisiert in Zusammenarbeit mit Monika Odobasic und Brice Hincker. Mit ihrem Mix aus folkloristischen Elementen und düsterer Pagan-Ästhetik dürfte Eyoth damit endgültig auf dem Radar der europäischen Metal-Szene angekommen sein.

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