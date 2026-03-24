Amberian Dawn: kündigen erstes Album mit neuer Sängerin an, „Temptation’s Gates“ erscheint am 26.06.2026

Die finnische Symphonic-Metal-Band Amberian Dawn startet in eine neue Ära: Nicht nur kündigen sie ihr neuntes Album Temptation’s Gates für den 26. Juni 2026 über Napalm Records an, sie stellen damit auch ihre neue Sängerin vor. Die schwedisch-britische Musikerin Nicole Willerton übernimmt die Rolle der vorigen Frontfrau Capri, die ihre Arbeit mit der Band aus terminlichen Gründen leider nicht fortsetzen kann. Amberian Dawns Gründer, Multiinstrumentalist und Haupt-Songwriter Tuomas Seppälä, kommentiert die einvernehmliche Trennung: „Wir wollen uns bei Capri für die unglaubliche Zeit bedanken, die wir geteilt haben. In über zehn gemeinsamen Jahren haben wir fünf Alben aufgenommen, die Welt bereist und Seite an Seite allerhand erlebt. Wir wünschen ihr für ihre musikalischen und künstlerischen Projekte das Beste. Du wirst immer ein Teil unserer Geschichte und unserer Herzen bleiben!“ Dennoch sind die Zukunftsaussichten der Band vielversprechend: „Nicole bringt neues Leben, Energie und Inspiration in die Band. Sie ist eine unglaublich vielseitige Künstlerin, professionell und engagiert, und einfach eine wunderbare Person zum Arbeiten. Ihre Kreativität und ihr Tatendrang hatten bereits einen großen Einfluss auf unser neues Material.“

Den ersten Eindruck von Nicole Willerton geben Amberian Dawn mit dem neuen Song Temptation’s Gates. Zeitgleich Titeltrack und erster Song des kommenden Albums kommt er schnell daher, randvoll mit epischen Keyboard-Melodien und charmantem Storytelling. Ein verlockender Start für die moderneren, bisweilen sogar überraschend rauen Pfade, die Amberian Dawn mit Temptation’s Gates beschreiten und mit denen sie sich langsam davon emanzipieren, „nur“ die Band zu sein, die mit ihrem vorigen Album Take A Chance – A Metal Tribute to ABBA (2022) – glorreich! – die schwedischen Pop-Legenden ABBA coverte. Temptation’s Gates zeigt Amberian Dawn zielstrebiger denn je!

Tuomas Seppälä über Temptation’s Gates:

„Dieser Song ist intensiv von Anfang bis Ende und voll unerbittlicher Aggression. Er ist kurz, schnell und kommt direkt auf den Punkt – ohne Kompromisse, ohne Verschnaufpause. Ich erinnere mich, dass ich 2010 mit unserem anderen Gründungsmitglied, Tommi Kuri (RIP), darüber gesprochen habe. Er sagte mir, ich solle einen Song schreiben, der von Anfang bis Ende nichts als Energie bringt. Dieser Track ist die Umsetzung dieser Idee. Er passt perfekt zu unserer neuen Sängerin und repräsentiert unseren neuen Sound so ehrlich wie nur möglich. Der Track enthält außerdem einen klassischen Solo-Wettstreit zwischen Gitarre und Keyboard, was schon immer Teil von Amberian Dawn. Das ist die Art von Musik und Intensität, auf die viele unserer langjährigen Fans gewartet haben.“

Nicole Willerton über Temptation’s Gates:

„Der Song Temptation’s Gates dreht sich darum, sich seinen inneren Sehnsüchten zu stellen und anzunehmen, was man wirklich mag und will, in dem Bewusstsein, dass man dies weder ignorieren noch vermeiden kann. Es geht darum, in der Rebellion Befreiung zu finden – durch den intensiven Kampf zwischen dem, was man zu sein glaubt, und dem, was man wirklich ist. Ich habe die Gedichte Les Fleurs Du Mal (Die Blumen Des Bösen) von Charles Baudelaire schon immer geliebt, und sie waren eine wichtige Inspiration beim Schreiben des Textes für Temptation’s Gates.“

Die epischen Keyboard-Klänge mit gitarrengetriebenem Melodic Metal angereichert tauchen Amberian Dawn in eine neue Welt ein und beweisen dabei ihre Vielseitigkeit. Die eingängigen Songs gewohnt charmant und stark, weist Temptation’s Gates den Weg in eine verführerisch glänzende Zukunft – die Band ist bereit, durch deren Tor zu treten.

Tuomas Seppälä über Temptation’s Gates:

„Als ich angefangen habe, mit unserer neuen Sängerin zusammenzuarbeiten, verspürte ich dieselbe Aufregung wie vor vielen Jahren, als ich 2007 und 2008 mit der Arbeit an unserem Debütalbum begann. Damals waren Amberian Dawn noch Neulinge in der Szene, obwohl wir bereits erfahrene Musiker waren. Bei Temptation’s Gates spürte ich zum ersten Mal seit langer Zeit wieder diesen Funken, etwas Neues zu schaffen. Ich hatte noch nicht viele Songs komponiert, als Nicole und ich unsere Zusammenarbeit starteten. Das meiste Material kam überraschend schnell zusammen, als ich merkte, wie natürlich sich der Prozess anfühlte. Ich war zutiefst inspiriert von Nicoles Enthusiasmus, Engagement und Effizienz. Ich habe wirklich das Gefühl, dass die Band mit ihrem Beitritt wiedergeboren wurde. Musikalisch hat sich unser Stil erneut weiterentwickelt und bewegt sich vielleicht wieder etwas in Richtung eines härteren, metallischeren Sounds. Gleichzeitig sind Elemente unseres klassischen Klangs und unserer Identität natürlich nach wie vor präsent. In vielerlei Hinsicht fühlte sich die Arbeit an diesem Album wie eine Rückkehr zu meinen Wurzeln an. Zum ersten Mal seit langer Zeit habe ich auch eine größere Rolle als Gitarrist übernommen. Ich habe mich mehr auf das Ausarbeiten von Gitarrenriffs konzentriert, habe also etwa die Hälfte der Gitarren-Leads auf dem Album und sogar ein komplettes Gitarrensolo selbst eingespielt.“

Nicole Willerton über Temptation’s Gates:

„Temptation’s Gates ist das erste Album, auf dem ich für Amberian Dawn singe – es aufzunehmen war eine wundervolle Erfahrung. Jeder Songtext ist von Gefühlen, Erinnerungen und Momenten inspiriert, die während der Entstehung des Albums besonders präsent waren. Das Schreiben hat sich angefühlt, als würde ich in mein Unterbewusstsein eintauchen, um diese Emotionen an die Oberfläche zu bringen. Den kreativen Prozess hinter dem Arrangieren von Backing-Vocals zu erkunden, war ebenfalls wunderbar. Ich bin besonders davon angetan, wenn in der Musik von Amberian Dawn der Hintergrundgesang so anschwillt, dass er einen volleren, reichhaltigeren Klang um den Leadgesang herum schafft. Temptation’s Gates ist ein kraftvolles Album, das ein breites Spektrum emotionaler Tiefe vereint, von Liebe und Melancholie hin zu dunkleren Elementen wie Angst und inneren Kämpfen. Eine wiederkehrende Botschaft auf dem gesamten Album ist, seine wahren Wünsche anzunehmen und seine ehrlichen Gefühle zu akzeptieren und anzuerkennen.“

Amberian Dawn stellen ihre neue Stimme direkt mit dem Titeltrack vor. Temptation’s Gates kommt schnell daher, randvoll mit epischen Keyboard-Melodien und charmantem Storytelling. Die Entschlossenheit der Band kommt auch in The Vision Of Dreaming zum Ausdruck, dessen schneidendes Riff sich direkt ins Langzeitgedächtnis gräbt und erstmals andeutet, dass Willerton mehr ist als eine engelsgleiche Fee, die Hörer sanft durch weitläufige Reiche führt. Die folgende Anrufung an Mond, Moon, steigert das Tempo auf Blastbeat-Intensität, bleibt jedoch zunächst magisch – bis zum unerwarteten Schluss. Die abschließenden Schreie hallen in Unchained nach, in dem die neue Frontfrau ihr volles Potenzial entfaltet und als Kontrast zu ihrem seraphischen Gesang zu mächtigen Growls ausholt – eine Premiere für Amberian Dawn! Spätestens hier zeigt Temptation’s Gates, dass es sich hier nicht länger um ABBA handelt, sondern dass die finnischen Musiker etwas Mutiges, Neues, und ebenso Passendes erschaffen haben. Eternal Flame und Life Is Art sind epische Hymnen mit verspielten Gitarren, über die Amberian Dawn weiter ihr Schicksal neu schreiben. The Night Is Waiting For Me ist ein weiteres Zeugnis für den Kurswechsel und lässt mit seinem modernen Sound und der Dark-Metal-Atmosphäre vom ersten Ton an Köpfe nicken und Füße wippen. Früheren Werken wieder ähnlicher transportiert Undying Colours Hörende in vielschichtige Traumwelten – selbstbestimmt, wie es in The Garden heißt. Phantasmagoria schließt das Album unwiderstehlich tanzbar ab und ebnet so den Weg für einen moderneren Symphonic Metal, ohne dabei etwas von seiner Opulenz einzubüßen.

Temptation’s Gates Tracklist:

1. Temptation’s Gates

2. The Vision Of Dreaming

3. Moon

4. Unchained

5. Eternal Flame

6. Life Is Art

7. This Night Is Waiting For Me

8. Undying Colours

9. The Garden

10. Phantasmagoria

Temptation’s Gates wird in den folgenden Formaten verfügbar sein:

– 1-LP Gatefold Vinyl Marbled Translucent Red Black, inkl. 12-seitiges 12“-Booklet – weltweit streng auf 100 Exemplare limitiert (nur Napalm Mailorder)

– 1-LP Gatefold Vinyl Black

– 1-CD 4p. Digipak

– Digital Album

Amberian Dawn sind:

Tuomas Seppälä – Keyboard, Gitarre

Nicole Willerton – Gesang

Emil Pohjalainen – Gitarre

Joonas Pykälä-aho – Schlagzeug

Jukka Hoffren – Bass