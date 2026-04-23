Amberian Dawn: teilen neue Single „The Vision Of Dreaming“ + Video

Die finnische Symphonic-Metal-Band Amberian Dawn teilt den zweiten verzaubernden Vorgeschmack ihrer neuen Ära. The Vision Of Dreaming ist ein weiterer Einblick in das kommende Album Temptation’s Gates, das am 26. Juni 2026 als erstes Werk mit Sängerin Nicole Willerton über Napalm Records erscheint. Das schneidende Riff des Songs gräbt sich direkt ins Langzeitgedächtnis und deutet erstmals an, dass Willerton mehr ist als eine engelsgleiche Fee, die Hörer sanft durch weitläufige Reiche führt. Als Symphonic Metal mit modernem Twist zeigt The Vision Of Dreaming die mitreißende Entschlossenheit von Amberian Dawn.

Tuomas Seppälä über The Vision Of Dreaming:

„Ich habe The Vision Of Dreaming ursprünglich 2021 komponiert, doch seine finale Form hat es erst angenommen, als wir angefangen haben, mit unserer neuen Sängerin zu arbeiten. Es repräsentiert eine sanftere Seite des Albums, hat aber dennoch schönen metallischen Biss. Ich habe viel Zeit damit verbracht, die Klangwelten sorgfältig auszuarbeiten. Das Grundgerüst von The Vision Of Dreaming bilden analoge Synthesizer-Sounds, kombiniert mit detailliert durchdachten Arrangements. Es liegt euch Hauch ABBA-Atmosphäre darin, zur gleichen Zeit jedoch auch eine frische und harte Kante, die es unverkennbar zu Teil unserer Welt machen.“

Nicole Willerton über The Vision Of Dreaming:

„Der Text zu The Vision Of Dreaming ist träumerisch und beschreibt die tiefe spirituelle und emotionale Verbindung zwischen zwei Menschen. Der Song erkundet wie ihre geteilten Erinnerungen, Gefühle und Träume sie verbunden halten, selbst wenn sie einander physisch fern sind. Die Zeilen zeigen Liebe als Verbindung, die Raum und Zeit übersteigt. Im Zentrum steht als eine mächtige Verbindung, die über das Körperliche hinausgeht.“

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