Verlosung: zweimal 2 Tickets für das Powerwolf-Konzert am 26.06.2026 auf dem Büren Open Air – BOArocks

Time For Metal und das Büren Open Air verlosen zweimal 2 Tickets für das Powerwolf-Konzert am 26.06.2026 auf dem Büren Open Air – BOArocks.

Bands: Powerwolf, Warkings, Induction

Ort: Büren Open Air – Neuer Weg, 33142 Büren (Almeauen)

Datum: 26.06.2026

Einlass: 17:00 Uhr

Beginn: 18:30 Uhr

Tickets ab: 79,90 € zzgl. Gebühren

Weitere Informationen und Tickets findet ihr auf der offiziellen Veranstaltungsseite: https://bueren-openair.de/

Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Die Verlosung endet am 15.06.2026!

Time For Metal und das Büren Open Air wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Einsendeschluss

Monday 15th of June 2026 12:00:00 AM