EMP: Newsletter-Rabatt, 20% auf fast alles & der große Summer Sale

EMP, der führende europäische Versandhändler für Rock- und Entertainment-Merchandising, bietet seinen Kunden einige besondere Aktionen für den Juli 2026. Die EMP Merchandising Handelsgesellschaft GmbH ist ein deutscher Versandhändler für Merchandise-Artikel, der 1986 gegründet wurde. Mit Hauptsitz in Lingen (Ems) ist das Unternehmen in mehreren europäischen Ländern vertreten. Die Abkürzung EMP steht für „Exclusive Merchandise Products“ und die Gesellschaft ist als GmbH organisiert.

Lust auf frische Styles, neues Band-Merch oder Fan-Artikel deiner Lieblingsfilme und -games? Bei EMP gibt es aktuell gleich mehrere Sparaktionen, die du dir nicht entgehen lassen solltest!

Aktuell läuft der große Summer Sale unter dem Motto „Dein Sommer! Deine Welt!“. Hier kannst du zahlreiche Sommerstyles, Accessoires und Merchandise aus den Bereichen Musik, Serie, Anime und Gaming mit bis zu 50 % Rabatt abstauben. Zusätzlich lohnt sich ein Blick auf den Warenkorb: Mit der Gutschein-Aktion 20OFF erhältst du 20 % Rabatt auf (fast) alles ab einem Mindestbestellwert von 49,99 €. Aber Achtung: Beide Aktionen laufen nur noch für kurze Zeit und enden am 04.08.2026 um 23:59 Uhr!

Du möchtest auch danach keine Angebote mehr verpassen? Wer sich jetzt für den EMP Newsletter anmeldet, sichert sich noch bis zum 31.12.2026 einen Willkommens-Rabatt von 15 % auf die nächste Bestellung und bleibt immer über exklusive Exclusives und News auf dem Laufenden.

Vorbeischauen lohnt sich – jetzt Favoriten sichern, bevor die Sommer-Deals enden!

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