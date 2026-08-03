Banks Arcade: erschließen mit „Mirror“ eine dunklere, schärfere und selbstbewusstere Seite

Mirror besticht durch die für Banks Arcade typische Mischung aus schweren Riffs, elektronischer Spannung und melodischer Schärfe – doch hier wirkt alles noch bissiger. Der Song setzt sich mit Schuldgefühlen, Wut und Selbstzerstörung auseinander und liefert Zeilen über erlernte Hässlichkeit und den Verlust des eigenen Werts, die eine enorme Wucht entfalten. Der Refrain knallt ordentlich rein, die Produktion ist messerscharf, und der gesamte Song wirkt, als wäre er bereit, alles in Schutt und Asche zu legen, was einen einst zerbrochen hat. Er ist aggressiv, stilvoll und steckt voller jener rastlosen Energie, die die Band seit Jahren antreibt.

Seit ihrer Gründung in Auckland und dem späteren Umzug nach Melbourne haben sich Banks Arcade ihren ganz eigenen Weg gebahnt; sie verbinden Metalcore mit Elementen aus Elektronik und Hip-Hop auf eine Weise, die frisch und keineswegs erzwungen wirkt. Ihr Debütalbum Future Lovers und die darauffolgenden EPs sorgten für ordentlich Aufwind, während sie sich durch Tourneen in Australien, den USA und Großbritannien – darunter Auftritte auf großen Festivals sowie Support-Slots für Northlane und In Hearts Wake – eine lautstarke und treue weltweite Fangemeinde erspielt haben.

Mirror spiegelt diese Entwicklung perfekt wider: selbstbewusst, melodisch, emotional aufgeladen und unverkennbar Banks Arcade. Ein Song, der genau zeigt, warum sie zu einer der spannendsten modernen Heavy-Bands der Szene avancieren.

Erlebt die Band live:

09.10.2026 | Marrickville | Sydney, AUS

11.10.2026 | Melbourne | Melbourne, AUS

13.10.2026 | Adelaide | Adelaide, AUS

15.10.2026 | Newstead | Brisbane, AUS

17.01.2027–21.01.2027 | Hellbound | Sydney, AUS

Banks Arcade sind:

https://www.febook.com/banksarcade

https://www.instagram.com/banksarcade/