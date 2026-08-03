Klänge Aus Der Hölle Teil 15: mit Rebel Rose, Tom Derane, Obsidian Algorithms, Richard Bartrand und

Willkommen zur 15. Ausgabe von Klänge Aus Der Hölle! Heute werfen wir wieder bei Time For Metal einen Blick in die dunklen Tiefen des Undergrounds und präsentieren euch frische Sounds von aufstrebenden Newcomern, die mit Leidenschaft, Härte und jeder Menge Kreativität überzeugen. Zwischen brachialen Riffs, düsteren Melodien und kompromissloser Energie zeigen diese Bands, dass die Rock- und Metal-Szene noch lange nicht am Ende ihrer Entwicklung angekommen ist. Also: Lautstärke aufdrehen und neue Höllenklänge entdecken!

Rebel Rose aus der Schweiz mit ihrem Track Don’t Panic! (Heavy Metal / Hard Rock):

Tom Derane aus Frankreich mit ihrer Nummer New Beginning (Metal /Metalcore):

Obsidian Algorithms aus Belgien mit ihrem Song New Drug (Nu-Metal / Metalcore):

Bury The Liar aus Deutschland mit ihrem Kracher Suffer (Modern Metalcore):

Den Abschluss machen heute Richard Bartrand aus den USA mit dem Song Life Is Meant To Live (Industrial Rock, Heavy Blues Fusion / Hard Rock):