False Messiah: veröffentlichen neue Single „Break The Silence“

Mit Break The Silence präsentieren False Messiah die fünfte Single aus ihrem kommenden Album Seven, das am 19.06.2026 über Semetery Records erschienen ist. Der Song setzt die dystopische Geschichte des Albums fort und markiert den Moment, in dem die Überlebenden erstmals geschlossen gegen ein von Maschinen kontrolliertes Regime aufbegehren.

Thematisch steht Break The Silence für den Bruch mit Angst und Unterdrückung sowie den Mut, die eigene Stimme zurückzugewinnen. Musikalisch kombiniert die Band druckvolle Gitarren, cineastische Orchester-Elemente, eingängige Melodien und aggressive Vocals zu einem ihrer bislang intensivsten Songs. Statt einer Warnung versteht sich die neue Single als klangvoller Auftakt eines Aufstands gegen Überwachung, Automatisierung und künstliche Autorität.

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