Marco Garau’s Magic Opera: veröffentlicht mit „The Final Flight“ das epische Finale der Amtork-Trilogie

Der italienische Keyboarder und Komponist Marco Garau präsentiert mit The Final Flight das dritte Album seines Projekts Magic Opera und zugleich den abschließenden Teil der Fantasy-Saga Amtork. Nach den erfolgreichen Vorgängern The Golden Pentacle und Battle Of Ice findet die ambitionierte Geschichte damit ihren endgültigen Abschluss.

Musikalisch verbindet das Album kraftvollen neoklassischen und symphonischen Power Metal mit einer dramatischen Atmosphäre sowie aufwendigen Orchesterarrangements. Das Ergebnis ist ein episches Werk, das den Höhepunkt und das Finale der Trilogie eindrucksvoll untermalt.

The Final Flight könnte zugleich das letzte Kapitel von Magic Opera markieren. Das Projekt soll mit zwei exklusiven Live-Konzerten in Tokio am 29.08 und 31.08.2026 seinen Abschluss finden. Es werden die ersten und gleichzeitig einzigen Live-Auftritte von Magic Opera sein.

Das Album wurde in Eigenregie produziert und erscheint in Japan über das Label Rubicon Music, das den offiziellen Vertrieb übernimmt.

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