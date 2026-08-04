Amphi Festival 2027: startet mit hochkarätiger erster Bandwelle

Kaum ist das Jubiläums-Amphi Festival 2026 Geschichte, richtet sich der Blick bereits auf das nächste Treffen der schwarzen Szene. Das Amphi Festival 2027, das am 24. und 25. Juli 2027 am Kölner Tanzbrunnen stattfindet, veröffentlicht seine erste Bandwelle – und stößt erneut auf enorme Nachfrage.

Zu den ersten bestätigten Acts zählen unter anderem VNV Nation mit einem exklusiven Old School Set, Deine Lakaien, Blutengel, TR/ST, Nachtblut, Die Krupps, Aesthetic Perfection, A Life Divided, The Beauty Of Gemina sowie zahlreiche weitere nationale und internationale Szenegrößen.

Auch der Vorverkauf ist fulminant gestartet: Die Early-Bird-Tickets waren bereits nach nur sieben Minuten restlos vergriffen. Inzwischen sind bereits mehr als 60 Prozent der zweiten Ticketstufe verkauft. Das traditionelle Eröffnungsevent Call The Ship To Port am 23. Juli 2027 auf der RheinMagie meldete ebenfalls kurz nach Vorverkaufsstart ausverkauft.

Weitere Bands und Programmpunkte werden in den kommenden Monaten nach und nach bekannt gegeben.

Amphi Festival 2027

24.07.-25.07.2027 Köln | Tanzbrunnen

Erste Bestätigte Bands:

VNV Nation (Old School Set) | Deine Lakaien | Blutengel | TR/ST | Nachtblut | Die Krupps | Harms | Aesthetic Perfection | Sierra Veins | Darkways | Steintor Herrenchor | The Beauty Of Gemina | Manntra | A Life Divided | Tyske Ludder | Horskh | Blitz Union | Aux Animaux | Night In Athens | Bragolin | Ghostbells | Oberer Totpunkt | Lone Assembly | Blackbook | Psycholies | Huir | Wiegand

+ viele weitere Bands + Rahmenprogramm in Vorbereitung…

Tickets: www.amphi-shop.de

Infos: www.amphi-festival.de

Call The Ship To Port 2027 (Eröffnungsevent zum Amphi Festival 2027)

23.07.2027 – Köln | RheinMagie

Solar Fake | Ductape | Auger

Sold Out!