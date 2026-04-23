Amphi Festival 2026: erstmals so früh restlos ausverkauft

Das Amphi Festival setzt im Jubiläumsjahr ein deutliches Zeichen: Noch nie in der Geschichte des Festivals war die Veranstaltung so früh ausverkauft wie 2026. Bereits mehrere Wochen vor dem Event sind sämtliche Tickets vergriffen.

Mit der 20. Ausgabe am 25. und 26. Juli 2026 am Kölner Tanzbrunnen unterstreicht das Amphi Festival einmal mehr seine besondere Stellung innerhalb der internationalen schwarzen Szene. Die Kombination aus hochkarätigem Line-Up, einzigartiger Location direkt am Rhein und der gewachsenen Community sorgt seit Jahren für konstant hohe Nachfrage – im Jubiläumsjahr nun stärker denn je.

„Dass wir so früh ausverkauft sind, ist für uns ein ganz besonderes Signal“, so die Veranstalter. „Es zeigt, wie groß die Vorfreude auf das Jubiläum ist und wie stark die Bindung unserer Besucherinnen und Besucher an das Amphi Festival über die Jahre geworden ist.“

Das LineUp vereint etablierte Szenegrößen und neue Impulse gleichermaßen. Mit Acts wie VNV Nation, Eisbrecher, Mono Inc. und Joachim Witt sowie zahlreichen weiteren nationalen und internationalen Künstlern spiegelt das Festival die stilistische Bandbreite der Szene wider – von Electro und EBM über Gothic Rock bis hin zu Synthpop und Post-Punk.

Neben den Konzerten auf den Open-Air- und Indoor-Bühnen erwartet die Besucher ein vielfältiges Rahmenprogramm mit Händlermeile, Beachclub und den Rheinterrassen – ein Setting, das den Tanzbrunnen jedes Jahr in einen atmosphärisch dichten Treffpunkt der Szene verwandelt.

Für alle, die kein Ticket mehr erhalten konnten, bleibt nur der Blick auf das kommende Jahr: Informationen zum Amphi Festival 2027 werden rechtzeitig über die offiziellen Kanäle bekanntgegeben.

Weitere Informationen: www.amphi-festival.de