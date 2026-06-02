05.06.2026 Sons Of Odin

Die Sons Of Odin, Europas führende Manowar-Tributeband, gehen 2025 mit der Dawn Of Glory Tour auf große Europareise. Die Tour markiert den Beginn eines neuen Kapitels in der Geschichte der Band: Mit Amerigo als neuem Sänger und Frontmann setzen die Sons Of Odin ihr Vermächtnis fort und bieten ihren Fans noch intensivere und kraftvollere Live-Erlebnisse.Die Sons Of Odin wurden gegründet, um die Musik und das Erbe von Manowar zu feiern. Seit über 18 Jahren begeistert die Band Fans in ganz Europa mit ihren mitreißenden Live-Performances und ihrer leidenschaftlichen Interpretation der größten Metal-Hymnen. Mit mehr als 400 Konzerten in Deutschland, Italien, der Schweiz und weiteren Ländern Europas sind dieSons Of Odin eine feste Größe in der Heavy-Metal-Szene.

06.06.2026 Glowing Ember Festival

Beim IX. Glowing Ember Festival Hamburg stehen wieder verschiedene Spielarten des Metal auf dem Programm. Dabei wird Wert auf reichlich Abwechslung und hohe musikalische Qualität gelegt, von melodisch bis brachial ist für jeden etwas dabei. Die Bands Castle’s Veil (Metalcore), [Soon](Dark Metal), Wøødhead (Nu-Metal), Monkey Fly (Alternative Rock) und Disassembled (Progressive Rock) werden allesamt mächtig Alarm auf der Bühne machen. Diesen Abend mit seinem starken und abwechslungsreichen Line-Up sollte sich kein Hamburger Rock- / Metal-Fan entgehen lassen!

09.06.206 Judge Xiao – Ash Return – Storming Through Europe 2026

11.06 und 12.06.2026 My’tallica Doppelshow

Wer beide Shows sehen möchte, bekommt über Tix4Gigs vergünstigte Kombitickets.

13.06.2026 MUN – Metal Underground Night

Banda: Dimoria, Bad Age, Interra, Rustbone

Am 13.06.2026 feiert die MUN – Metal Underground Night ihr erstes Event im Logo Hamburg. Ab 18:00 Uhr erwartet Metal-Fans ein Konzertabend mit vier Bands aus Hamburg und Nordrhein- Westfalen.

18.06.2026. I Killed The Prom Queen, No Face No Case – 25 Year Anniversary European Summer Tour 2026

19.06.206 Sector, Xynior im LOGO Hamburg

Am 19.06.2026 prallen im Logo Hamburg zwei kompromisslose Spielarten harter Musik aufeinander: Sector und Xynior. Sector stehen für groovenden Industrial Metal, kombiniert mit einer präzise inszenierten Show aus Licht, Bild und Sound. Seit ihrer Gründung 2015 hat sich die Band mit Auftritten u. a. auf dem Wacken Open Air, Releases über WackenTV und dem Album Digital Voodoo einen festen Platz in der Szene erspielt. Mit modernisiertem Sound und neuem Liveset präsentieren sich Sector heute frischer, druckvoller und intensiver denn je. Xynior liefern Punk-Hardcore-Metal direkt aus Hamburg: roh, energetisch und mit zynisch-selbstreflektierten Texten. Musikalisch kompromisslos und inhaltlich tiefgehend bewegt sich die Band zwischen Punk-Hardcore und Metal und entwickelt ihren Sound stetig weiter. Ein Abend voller Industrial-Grooves, Hardcore-Attitüde und maximaler Live-Wucht.

22.06.2026 Decapitated und Gatecreeper

23.06.2026 Six Feet Under und Embryonic Autopsy

Vom ersten Riff und den ersten Blast Beats an ist klar: Six Feet Under sind nichts für schwache Nerven.

Das Quintett aus Tampa/Florida steckt seit 33 Jahren und über 14 Alben all seine Energie in einen stetig wachsenden Monolithen zwischen purer Brutalität, lyrischer Härte und beeindruckender Musikalität. Zahlreiche Besetzungswechsel halfen der Band dabei, ihren tief im Death Metal verwurzelten, aber konsequent auch mit anderen Metal-Genres experimentierenden Sound immer frisch zu halten und neue Impulse zu finden. Beachtlich ist dabei, dass ein Großteil der Teilzeit-Mitglieder von befreundeten Bands wie Obituary, Fear Factory oder Gorgoroth kamen – oder, umgekehrt, zu ihnen weiterzogen. Six Feet Under wurde ursprünglich als Nebenprojekt für den Frontmann und Growler Chris Barnes während seiner letzten Jahre bei den Death Metal-Epigonen Cannibal Corpse gegründet. 1995 wurde es zum alleinigen Mittelpunkt des Frontmanns, zeitgleich mit der Veröffentlichung ihres Debütalbums Haunted. Über die Jahrzehnte wurden sämtliche Posten in der Band mehrmals durchgewechselt. Nur Barnes ist noch von der ursprünglichen Besetzung übrig, aber die Qualität ist bemerkenswert konstant geblieben. Tatsächlich gilt vielen die aktuelle Besetzung mit Barnes, den Gitarristen Jack Owen und Ray Suhy, Bassist Jeff Hughell und Schlagzeuger Marco Pitruzzella als das drückendste, vitalste und technisch wie musikalisch versierteste Line-Up, und insbesondere live bilden die Fünf eine geradezu verheerende Einheit.

25.06.2026 Last Bølt Ceremony – Ray Temple

Last Bølt Ceremony, kurz LBC, das ist röhrender Gitarrensound, voluminöser Bass und treibende Drums! Das Powertrio aus Dortmund verbindet in idealer Weise Stoner, Grunge, Psychedelic und Post Punk, und dies in ihren abwechslungsreichsten Kompositionen. Seit Erscheinen ihres im November 2024 von den Indie-Medien gefeierten Erstlingsalbums „Neuzeit“ begeisterten die drei Musikfans auf mehr als 60 Shows in ganz Europa.

27 .06.2026 System Of A Stu – Misfit Love