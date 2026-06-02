Keilertage vom 15.05. bis 17.05.2026 in Nörten-Hardenberg

Festivalname: Keilertage

Ort: Nörten-Hardenberg

Datum: 15.05. – 17.05.2026

Kosten:

Freitag, 15.05.26

Markt 10,00 €

Festival 53,00 €

Kombi 58,00 €

Samstag, 16.05.26

Markt 10,00 €

Festival 53,00 €

Kombi 58,00 €

Sonntag, 17.05.26

Erw. (Markt) 10,00 €

Erw. (Markt+Konzert) 22,00 €

Kind (Markt+Konzert) 18,00 €

Jedes weitere Kind 9,00 €

Familienticket (2 Erw. + 2 Kinder) 77,50 €

Genre: Mittelalter, Rock, Folk Rock

Veranstalter: Hardenberg-Wilthen AG

Link: https://www.keilertage.de/

Die Keilertage gehen 2026 in ihre dritte Runde – und was sich in Nörten-Hardenberg mittlerweile etabliert hat, ist weit mehr als nur ein „Mittelaltermarkt mit Musik“. Zwischen Ritterturnier, Metständen und Feuershows hat sich das Event zu einem kleinen, aber feinen Szene-Treffen entwickelt, bei dem auch Fans härterer und folkiger Klänge voll auf ihre Kosten kommen.

Schon beim Betreten des Schlossparks ist man wieder mittendrin: Gaukler, Händler, klirrende Schwerter und der typische Duft aus Feuerstellen und Grillständen sorgen sofort für die passende Atmosphäre. Viele bekannte Gesicherter der Keilertage 2025 sind wieder mit dabei. Genau diese Mischung macht den Reiz der Keilertage aus – entspannt, familiär und gleichzeitig mit ordentlich Wumms auf der Bühne.

Neu in diesem Jahr: der Dreiler, das neue Maskottchen der Keilertage. Augenscheinlich halb Keiler, halb Drache – und gefühlt überall präsent. Ob auf Bannern, Shirts oder als auffälliger Blickfang im Infield: Das Ding hat definitiv Wiedererkennungswert und passt erstaunlich gut zu dem Mix aus Mittelalter-Feeling und Festivalcharakter.

Der Freitag startet direkt mit einer ordentlichen Portion Stimmung. Die Legende Von Nord sorgen mit ihren epischen, nordisch angehauchten Klängen für einen würdigen Auftakt.

Mit dem Saint City Orchestra wird es anschließend deutlich rotziger. Die Mischung aus Irish Folk, Punk und Rock zündet sofort und bringt die ersten Reihen in Bewegung. Hier merkt man schnell: Die Keilertage sind nicht nur Mittelalter – hier darf auch ordentlich gefeiert werden

Den Abschluss des Abends bilden Versengold, und sie liefern einmal mehr genau das, was man erwartet: eingängige Melodien, Mitsingparts und eine Crowd, die vom ersten Ton an funktioniert. Gerade vor der Kulisse des Schlossparks entfalten die Songs ihren ganz eigenen Charme.

Der Samstag stand eigentlich im Zeichen von Peter Heppner, der dem Festival einen besonderen, etwas düsteren Anstrich hätte verleihen sollen. Doch kurzfristig kam alles anders: Krankheitsbedingt musste Heppner seinen Auftritt absagen.

Natürlich zunächst ein kleiner Dämpfer – aber die Reaktion der Veranstalter kann sich sehen lassen: Mit Stahlmann und Mr. Irish Bastard wurde kurzfristig starker Ersatz organisiert.

Und genau das spiegelte sich auch im Ablauf wider. Stahlmann eröffnen den Abend mit ihrem typischen NDH-Sound – treibend, direkt und mit ordentlich Druck. Im Anschluss liefern Tanzwut die perfekte Mischung aus Industrial, Mittelalter und Club-Feeling – das funktioniert live einfach immer. Mr. Irish Bastard drehen das Ganze danach in eine ausgelassene Folk-Punk-Party, bei der kaum jemand still stehen bleibt.

Den Abschluss setzt schließlich der frische Headline Joachim Witt. Er zeigt einmal mehr, wie zeitlos seine Songs funktionieren. Gerade die Klassiker werden vom Publikum lautstark getragen.

Trotz der kurzfristigen Umstellung entwickelt sich der Samstag zu einem der stärksten Tage des Wochenendes. Vielleicht sogar gerade deshalb – ein bisschen „Jetzt-erst-recht“-Stimmung lag definitiv in der Luft.

Der Sonntag ist traditionell etwas entspannter, aber keineswegs langweilig. Mit Heavysaurus steht ein Act auf der Bühne, der nicht nur die jüngeren Besucher begeistert. Auch viele Erwachsene feiern die Dino-Show ordentlich ab.

Ergänzt wird das Ganze durch Jonathan Roth-Deblon, der dem Tag eine etwas ruhigere, musikalischere Note verleiht und damit perfekt zum Ausklang passt.

Abseits der Bühne läuft das Markttreiben unvermindert weiter: Ritterturniere, Handwerkskunst und Walking Acts sorgen dafür, dass auch am dritten Tag noch genug zu entdecken ist. Insbesondere die dargebotenen Ritterturniere sollen noch einmal besonders erwähnt werden. Der Hardenberg hat eine lange Reitertradition, was sich auch auf den Keilertagen widerspiegelt. Neben den klassischen Rittern sind hier auch ausgewachsene Dinosaurier am Start, insbesondere zur Belustigung der Nachwuchsritter.

Was die Keilertage weiterhin besonders macht, ist die Mischung aus Größe und Atmosphäre. Kein überlaufenes Mega-Festival, sondern ein Event mit kurzen Wegen, angenehmem Publikum und einer sehr entspannten Grundstimmung.

Selbst das Wetter, das sich erst im Laufe des Wochenendes etwas aufhellte, hat der grandiosen Stimmung keinen Abbruch getan.

Die Besucherzahlen sprechen für sich: Die Keilertage waren sehr gut besucht. Nach unserem Gefühl steigen die Besucherzahlen von Jahr zu Jahr. Das Konzept scheint sich zu bewähren.

Fazit

Die Keilertage 2026 zeigen eindrucksvoll, wie gut Mittelaltermarkt und Live-Musik zusammenspielen können. Trotz des Ausfalls von Peter Heppner wurde schnell reagiert und ein starkes Alternativprogramm auf die Beine gestellt.

Mit Acts wie Versengold, Tanzwut, Stahlmann oder Joachim Witt, einer durchweg positiven Stimmung und dem neuen Maskottchen Dreiler als zusätzlichem Identifikationspunkt bleibt das Festival definitiv im Kopf.

Kurz gesagt: klein, besonders und irgendwo genau zwischen Metstand und Moshpit angesiedelt – das macht die Keilertage aus.