Wormwood: präsentieren neues Video zu „Yra | Extas“

Das Musikvideo zu Wormwoods neuem Song Yra | Extas spielt im heutigen Stockholm, Schweden. Seht euch das eindringliche Video hier an:

Inspiriert von wahren Kriminalfällen, begleitet das Video eine alleinerziehende Mutter am Rande der Gesellschaft, während sie sich ihren inneren Dämonen, selbstzerstörerischen Impulsen und dem Abgleiten in den absoluten Abgrund stellt.

Stilistisch orientiert sich das Video an der düsteren, atmosphärischen Stimmung skandinavischer Kriminalgeschichten – jenem Genre, das als „Nordic Noir“ bekannt ist. Entstanden in Zusammenarbeit mit Svartna Film und der Schauspielerin Astrid Hallén.

Wormwood veröffentlichen ihr kommendes Album Å am 7. August über Black Lodge Records / Sound Pollution.

Wormwood online:

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