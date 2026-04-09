Galibot: präsentieren atemberaubende Single/Video „Pénitent“ aus Ihrem kommenden Album

Galibot haben ihre ersten Single Pénitent vom kommenden zweiten Album Catabase veröffentlicht, das am 8. Mai über Les Acteurs De L’Ombre erscheint.

Das Musikvideo bietet einen ersten Einblick in die intensive und fesselnde Welt des Projekts und entführt die Zuhörer auf einen eindrucksvollen, glühenden Abstieg ins Herz der Minen.

Pénitent schildert die gefährliche Arbeit von Elite-Bergleuten, die mit einer ebenso wichtigen wie gefährlichen Mission betraut sind: dem Entzünden von Grubengas zur Reinigung der Stollen. Allein in die Tiefe geschickt, kriecht der Büßer, nur mit durchnässter Kleidung geschützt, mit einer Fackel in der Hand vorwärts, um das tödliche Gas zu verbrauchen. Heldenhaft und tragisch zugleich verkörpert er den ständigen Kampf zwischen Überleben und Opfer.

Diese packende Geschichte inspirierte eine musikalische Komposition, die ihr Thema widerspiegelt: roh, intensiv und zutiefst melancholisch. Pénitent wechselt zwischen abrupten Breaks, durchdringenden Melodien und melodischen, ätherischen Passagen und vermittelt so die volle Spannung und Dualität der Geschichte.

Produziert und aufgenommen im Minotaure Studio und anschließend gemischt und gemastert im St. Marthe Studio, wird diese erste Single von einem von David Stan gestalteten Video begleitet, das das Eintauchen in diese düstere, erzählerisch dichte Welt verstärkt.

Catabase – Trackliste:

Catabase Jeanlin Bleu Noir Rouge Voreux Baptise Terre Pénitent Les Montagnes Poussent Sous Terre Estaminet Pt.1 Terril Saint Cordon Mesektet

Mit Catabase setzen Galibot ihre Auseinandersetzung mit tiefgründigen menschlichen Themen fort und festigt damit seine starke und einzigartige künstlerische Identität. Mehr Informationen zu Galibot und Ihrem Debütalbum Euch’Mau Noir Bis findet ihr hier.

Galibot sind:

Agathe Boulanger alias „Diffamie“ & Thomas Deffrasnes – Gesang

Thomas Deffrasnes & Julian Baquero – Gitarren

Clément Joly – Bass

Robin Grabmann – Schlagzeug:

Cédric Brügger, Julian Baquero, Thomas Deffrasnes – weitere Instrumente:

Galibot online:

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