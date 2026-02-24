Galibot: präsentieren Video „Barbara“ von ihrem Album „Euch’Mau Noir Bis“

Euch’Mau Noir Bis, das komplett neu komponierte und aufgenommene Debütalbum von Galibot, ist ab sofort auf Streaming-Plattformen und als CD im Shop von Les Acteurs De L’ombre Productions erhältlich!

Zuvor veröffentlichte die Band jedoch bereits den Song Barbara auf Atmospheric Black Metal Albums. Seht euch das Video hier an:

Barbara – oder die Heilige Barbara, Schutzpatronin der Bergleute – wird von Galibot in diesem gleichermaßen spirituellen wie tiefgründigen Lied beschworen. Schwarzer Punk in den Strophen, dann erhaben im Refrain – Barbara zieht den Hörer in einen tiefen Abgrund, irgendwo zwischen Wut und Feierlichkeit.

Euch’Mau Noir Bis wurde im Minotaure Studio unter der Leitung von Julien Baquero aufgenommen, gemischt und gemastert. Das Album präsentiert sich zudem mit einem komplett überarbeiteten visuellen Design von Tryfar, das die düstere und selbstbewusste Identität des Projekts weiter unterstreicht. Die Trackliste wurde mit dem Song Schlamms erweitert, einen emblematischen Track ihrer Demo, der nun komplett neu komponiert und aufgenommen und vollständig in die definitive Version ihres Debütalbums integriert wurde.

Euch’Mau Noir Bis – Trackliste:

Les Galibots Cheval De Fosse Courrières Barbara Les Nords Terre D’euch Mau Le Galibot Schlamms

Galibot laden dazu ein, dieses Werk in einer komplett überarbeiteten Version (wieder) zu entdecken: Euch’Mau Noir Bis ist am 20. Februar über Les Acteurs de l’Ombre Productions erschienen.

Für Fans von: MGLA, Misþyrming, Forteresse, Regarde Les Hommes Tomber usw.

Diese Neuauflage lässt die Bildsprache des Nordens wieder aufleben, ein Land düsterer Legenden und menschlicher Tragödien. Sie präsentiert von den Gruben gezeichnete Bergleute, von Katastrophen gezeichnete Dörfer und eine Multikulturalität, deren Einfluss Zolas Werke prägt. Die sechs Originaltracks kehren in neuem Gewand zurück, begleitet von einem komplett überarbeiteten Mixing und Mastering im Minotaure Studio, was ihnen eine noch gewaltigere Klangwirkung verleiht.

Galibot ist eine Melodic-Black-Metal-Band – aber auch die Bezeichnung für Kinder, die in den Minen Nordfrankreichs arbeiten mussten. Und das aus gutem Grund, denn das Quintett stammt von dort. Das Projekt, 2023 von Thomas, Agathe und Clément ins Leben gerufen und zunächst als Studioprojekt gestartet, will eine Parallele zwischen der rohen und instinktiven dunklen Materie der Kohle und der Black-Metal-Musik ziehen. Wallers-Arenberg, der Name der Stadt, in der das Projekt seinen Ursprung hat und die die Narben des Bergbaus trägt, diente dem Trio als Demoaufnahme.

