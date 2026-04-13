Dornenreich: kündigen für November 2026 Akustik-Konzerte in Österreich und Deutschland an

Dornenreich kündigen eine Reihe von Akustik-Konzerten unter dem Titel Unser Flügelschlag in Österreich und Deutschland für November 2026 an.

Die acht Konzerte der Reihe beginnen am 5. November mit einem Auftritt im Café Wagner in Jena. Nach Konzerten in Hamburg, Dortmund, Freiburg, Innsbruck, Wien und Pfaffenhofen findet die Tour am 29. November in der Nikolaikirche in Heilbronn ihren krönenden Abschluss.

Als Special Guest werden Dornenreich von der alpinen Metal-Band Vinsta begleitet.

Dornenreichpräsentieren eine Auswahl ihrer Werke aus allen Schaffensphasen der Band, darunter auch ihr aktuelles neuntes Album Du Wilde Liebe Sei. Das Zusammenspiel von Dynamik, feinen Nuancen und Intensität verleiht den akustischen Interpretationen ihrer Songs zusätzliche Tiefe und Authentizität.

Dornenreich -Kommentar: „After quite some time of retreat, and in Gilvan’s case even recovery, this tour marks our conscious return“, schreibt Sänger Eviga . „The title of our tour, Unser Flügelschlag, alludes to our first demo Mein Flügelschlag that was released in 1997. It draws a line from our beginnings to our current situation, which feels akin to a new start. To us, these concerts mean more than just another tour.“

Dornenreich – Unser Flügelschlag Akustiktour 2026

Special Guest: Vinsta

05 Nov2026 Jena (DE) Café Wagner

06 Nov 2026 Hamburg (DE) Martinskirche

07 Nov 2026 Dortmund (DE) Pauluskirche

08 Nov 2026 Freiburg (DE) Slow Club

26 Nov 2026 Innsbruck (AT) Pmk

27 Nov 2026 Wien (AT) Escape

28 Nov 2026 Pfaffenhofen a. d. Ilm (DE) Spitalskirche

29 Nov 2026 Heilbronn (DE) Nikolaikirche

Dornenreich sind:

Eviga – Gesang, Gitarren, Percussion

Inve – Violine

Gilvan – Schlagzeug

Dornenreich online:

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