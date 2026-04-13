The Narrator: veröffentlichen neue Single/Video „Agnosia“ vom kommenden Album „Phosphor“

Die Metalcore-Größen The Narrator melden sich mit einem beeindruckenden neuen Musikvideo zu ihrer aktuellen Single Agnosia zurück, die vom kommenden zweiten Album Phosphor stammt. Der Song unterstreicht die musikalische Weiterentwicklung und die künstlerische Tiefe der Band.

Agnosia fesselt die Zuhörer von Beginn an mit eindringlichem Klargesang, der die Spannung allmählich steigert, bevor er in eine kraftvolle, von Breakdowns getriebene Metalcore-Hymne mündet, deren Ohrwurmcharakter unwiderstehlich ist.

Stream Agnosia: https://thenarrator.bfan.link/agnosia

Thematisch erkundet der Song emotionale Taubheit, innere Zerrissenheit und die Sehnsucht nach Verständnis. Er zeichnet ein eindringliches Bild von Schmerz, Isolation und selbstzerstörerischen Tendenzen und verwischt so die Grenze zwischen Leiden und Identität.

The Narrators mit Spannung erwartetes neue Album Phosphor erscheint am 8. Mai 2026 über Nuclear Blast Records. Das Nachfolgealbum ihres gefeierten Debüts Lore präsentiert zehn mitreißende Songs, die die globale Krise mit innerer Erschöpfung thematisieren und die Nähe von Hoffnung und Selbstzerstörung verdeutlichen.

The Narrator erkunden die Last der Zeit und das quälende Bewusstsein der Vergänglichkeit des Lebens. Ein Meisterwerk des modernen Metal!

Mehr Informationen zu The Narrators kommenden Album Phosphor, inklusive der Tourdaten für 2026, findet ihr hier:

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