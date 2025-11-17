The Narrator: veröffentlichen Video zur neuen Single „Aurora“

Nach der Ankündigung ihrer Headliner-Tour durch Europa und Großbritannien im Jahr 2026 und ihrer aktuellen Support-Tour für Annisokay in Europa präsentiert die moderne Metalcore-Band The Narrator mit dem energiegeladenen Song Aurora, der am 14. November erschienen ist, erneut ihr Können!

Aurora verwandelt Hoffnung in einen Albtraum und thematisiert die Angst vor einem drohenden militärischen Konflikt, der einen einst sicheren und fernen Ort erreichen könnte.

Zur Single wurde ein stylisches Musikvideo veröffentlicht, das ihr euch hier ansehen könnt:

Aurora hier streamen: https://thenarrator.bfan.link/aurora

Die Tourdaten von The Narrator mit Annisokay findet ihr hier.

