Yawning Man: Europatour startet am 18.11.

Die kalifornische Desert-Rock-Band Yawning Man präsentiert in Zusammenarbeit mit Outlaws Of The Sun ihr atemberaubendes fünftes Studioalbum Pavement Ends, das am 14. November weltweit über Heavy Psych Sounds erschienen ist.
Das Album ist ein Meisterwerk der Dynamik, das zwischen Momenten von eindringlicher Schönheit und gewaltigen, wuchtigen Klängen changiert und so eine fesselnde Klanglandschaft aus Spannung und Entspannung erschafft. Es wurde im Gatos Trail Studio von Dan Joeright aufgenommen und gemischt sowie von Mike Shear mitproduziert. Das Albumcover wurde von der Joshua-Tree-Künstlerin Diane Bennett gestaltet.
Um ihr brandneues Album zu supporten, gehen Yawning Man ab dem 18. November auf Europatour.
Yawning Man – European Fall Tour 2025
18.11.25 (NL) Utrecht, dB’s
19.11.25 (NL) Eindhoven, Effenaar
20.11.25 (DE) Hannover, Faust (Mephisto)
21.11.25 (DK) Kopenhagen, Stengade
22.11.25 (DE) Oldenburg, MTS Records
23.11.25 (DE) Hamburg, Molotov
24.11.25 (DE) Berlin, Neue Zukunft
25.11.25 (PL) Warsaw, Hydrozagadka
27.11.25 (PL) Kraków, Gwarek
28.11.25 (PL) Katowice, Klub Piąty Dom
29.11.25 (DE) Dresden, Ostpol
30.11.25 (DE) München, Backstage (Halle)
01.12.25 (DE) Nürnberg, KV im Z-Bau
02.12.25 (AT) Salzburg, Rockhouse Bar
03.12.25 (AT) Wien, Viper Room
04.12.25 (HR) Zagreb, Vintage Industrial
05.12.25 (IT) Milano, Bloom
06.12.25 (CH) Oberentfelden, Böröm pöm pöm
07.12.25 (FR) Barberaz, Brin de Zinc
10.12.25 (DE) Stuttgart, Goldmark’s
11.12.25 (DE) Karlsruhe, Alte Hackerei
12.12.25 (DE) Rüsselsheim, Das Rind
13.12.25 (DE) Aachen, Musikbunker
14.12.25 (DE) Köln, Kantine (Yard Club)
15.12.25 (BE) Ittre, Zik Zak
Yawning Man online:
https://www.facebook.com/yawningmanofficial/
https://www.instagram.com/yawningmanofficial/